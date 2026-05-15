EDESA promueve una herramienta clave para modernizar el sistema eléctrico en Salta

La provincia de Salta avanza con la implementación de un sandbox regulatorio, una herramienta que permitirá ensayar soluciones innovadoras para el sector eléctrico dentro de un marco supervisado y con reglas previamente definidas.

La iniciativa es impulsada por Edesa, como parte del grupo DESA, junto al Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta. El objetivo es acompañar los desafíos que plantea la transición energética y generar mecanismos más ágiles para evaluar nuevas tecnologías y modalidades de servicio.

El sandbox regulatorio funciona como un espacio de prueba acotado, temporal y controlado. Esto permite poner en marcha proyectos piloto, medir resultados y generar información concreta antes de una eventual aplicación a mayor escala.

Entre las áreas que podrían ser evaluadas se encuentran la electromovilidad, la generación distribuida, la medición inteligente, la digitalización del sistema eléctrico, nuevas modalidades tarifarias y herramientas para mejorar la gestión del consumo.

Desde el sector destacan que este modelo permite avanzar hacia una regulación más flexible y colaborativa, con participación del regulador, la distribuidora, los usuarios y el sector privado. De esta manera, se busca reducir riesgos en la toma de decisiones y mejorar la calidad de las normas a partir de evidencia concreta.

En este marco, Salta se posiciona como una de las provincias pioneras a nivel nacional en avanzar con este tipo de herramienta. Según se informó, Edesa tuvo un rol activo como impulsora técnica e institucional, aportando experiencia operativa, identificando casos de uso y promoviendo el diálogo con los organismos competentes.

El trabajo se formalizó a través de una propuesta regulatoria tratada en la audiencia pública de diciembre de 2025 y aprobada mediante la resolución del ENRESP N° 2065/25.

Para los usuarios, la implementación del sandbox regulatorio podría traducirse en mejores servicios, mayor diversidad de opciones, un uso más eficiente de la energía y soluciones más adaptadas a las necesidades reales de los hogares, comercios e industrias.

La aplicación de esta herramienta representa un cambio de paradigma: pasar de un modelo regulatorio tradicional a uno más dinámico, basado en pruebas, datos y aprendizaje continuo.

Con este avance, Salta y Edesa buscan consolidarse como referentes en innovación dentro del sector energético, con una mirada orientada a un servicio eléctrico más eficiente, moderno y preparado para los desafíos del futuro.