Salta recuperó vacunas contra el HPV y ya alcanzó el 75% de cobertura en adolescentes

Por Aries, la jefa del Programa de Inmunizaciones de Salta, Adriana Jure, aseguró que la provincia ya normalizó el abastecimiento de vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (HPV), luego de registrarse demoras en la entrega durante el inicio de la campaña escolar.

La funcionaria explicó que Salta trabaja con un sistema de vacunación por cohorte, lo que significa que este año deben vacunarse todos los niños y niñas nacidos en 2015, independientemente de si ya cumplieron o no los 11 años.

“Fue súper exitosa la vacunación con los certificados de salud escolar y en un momento nos quedamos sin vacunas, pero ya se repuso”, indicó.

Jure destacó que la provincia se encuentra entre las jurisdicciones con mejores niveles de cobertura en vacunación adolescente y preadolescente. “Tenemos casi un 75% de vacunación cuando lo esperado para esta fecha podría ser menor. Salta tiene muy buena vacunación en ese sentido”, sostuvo.

Además, remarcó que los equipos sanitarios continúan trabajando en las escuelas y pidió el acompañamiento de las familias para completar los esquemas. “Pedimos a las familias de los chicos nacidos en 2015 que autoricen y acompañen la vacunación porque es una vacuna sumamente importante”, afirmó.

En paralelo, Jure también se refirió a las vacunas contra distintos tipos de meningitis y confirmó que actualmente todas las dosis del calendario nacional se encuentran disponibles en la provincia. “Hay diferentes tipos de meningitis y muchas de ellas son prevenibles con vacunas”, explicó.

Entre ellas mencionó la vacuna contra el meningococo, además de otras inmunizaciones como neumococo y hemófilus influenzae, que ayudan a prevenir neumonías, meningitis e infecciones graves.

La funcionaria manifestó preocupación por la baja cobertura en menores de un año y niños de un año, considerados grupos especialmente vulnerables. “La mayor dificultad que tenemos hoy es en los menores de un año y los chicos de un año, lo cual es terrible porque son vacunas que previenen enfermedades prevalentes de esta época”, alertó.

Finalmente, pidió a las familias completar los esquemas de vacunación de manera oportuna para evitar complicaciones graves en niños, niñas y adolescentes.