Suiza fue más que Colombia en los penales y enfrentará a Argentina

Después de un encuentro muy parejo y un marcador en donde el 0-0 reinó durante 120 minutos, Suiza fue más que Colombia en la definición por penales y, tras un 4-3 en la serie, selló su pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Ahora, el combinado europeo enfrentará a la Selección Argentina, que viene de una increíble victoria por 3-2 ante Egipto en los octavos de final.

Si bien el encuentro fue muy parejo y contó con pocas emociones, quizás la jugada más clara la tuvo Colombia sobre el final del segundo tiempo suplementario. Allí, el delantero Jaminton Campaz quedó mano a mano con el arquero Gregor Kobel tras una desatención defensiva de Suiza, pero su remate se fue muy alto y no logró romper la paridad.

Ya en los penales, Davinson Sánchez falló el segundo penal para los de Néstor Lorenzo, en tanto que Manuel Akanji hizo lo propio para los de Murat Yakin en el tercero. La cuestión venía pareja, hasta que Kobel adivinó el remate de Juan Camilo Hernández en el cuarto, dejando el camino allanado para que Ruben Vargas selle el 4-3 final, a pesar del acierto de Luis Díaz que estiró la serie hasta el quinto remate.

Ahora, Suiza y Argentina se verán las caras el próximo sábado, desde las 22, en Kansas City, por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Ese mismo día, desde las 17, Inglaterra y Noruega definirán la otra llave, que dará lugar a una de las dos semifinales del certamen.

TyC