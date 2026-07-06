Cobro de plus en el IPS: Mangione advirtió por sanciones a médicos

El Ministerio de Salud Pública salió a llevar tranquilidad a los afiliados del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) luego de los reclamos de prestadores por la actualización de honorarios y descartó que exista una salida masiva de médicos de la obra social.

En Pelo y Barba, por Aries, el ministro Federico Mangione explicó que durante la reunión mantenida con representantes del Círculo Médico se aclaró que los inconvenientes responden principalmente a demoras administrativas y problemas de comunicación.

El funcionario aseguró que el IPS continúa trabajando con una amplia red de profesionales y precisó que el Círculo Médico reúne alrededor de 1.800 médicos, mientras que otros 350 prestadores atienden directamente a los afiliados.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el cobro de plus por parte de algunos profesionales del Padrón A, práctica que está prohibida.

Mangione pidió a los afiliados denunciar esos casos y solicitar siempre factura.

"No tengan temor. Que pidan la factura al médico que les cobre. Vamos a actuar como corresponde y el médico que cobre lo que no corresponde será sancionado", afirmó.

El ministro reconoció además que el IPS aún mantiene déficit, aunque sostuvo que la situación financiera comenzó a estabilizarse y que continuarán trabajando para reducirlo.