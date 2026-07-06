Más de 600 atendidos en la guardia del San Bernardo: 8 de cada 10 eran motociclistas

El Programa de Emergencias del Hospital San Bernardo informó que atendió 608 consultas durante el fin de semana. Del total de pacientes, 480 fueron atendidos de manera ambulatoria, 91 ingresaron por accidentes y 37 fueron derivados desde otros centros de salud.

Según el informe del hospital, 131 personas debieron quedar internadas debido a la complejidad de sus cuadros, mientras que durante el mismo período se realizaron 28 cirugías.

En cuanto a los accidentes de tránsito, la guardia recibió a 38 pacientes lesionados. La mayor parte de los casos correspondió a motociclistas, con 28 ingresos, seguidos por 6 automovilistas, 2 ciclistas y 2 personas involucradas en hechos con transporte público. El Hospital San Bernardo recordó que estas estadísticas corresponden al movimiento registrado durante todo el fin de semana.