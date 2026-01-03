Las leyendas de Argentina y Uruguay volverán a enfrentarse en un marco espectacular: la Playa Mansa de Punta del Este.
Histórico: Báez derrotó a Taylor Fritz y Argentina aventaja a EE. UU.
El tenista argentino Sebastián Báez dio la sorpresa en la United Cup al derrotar al número 6 del mundo, Taylor Fritz, por 4-6, 7-5 y 6-4.Deportes03/01/2026
El tenista Sebastián Báez dio el gran golpe en Perth: en el primer punto de la serie entre Argentina y Estados Unidos por la United Cup, derrotó a Taylor Fritz por 4-6, 7-5 y 6-4 y adelantó al equipo nacional en el Grupo E.
La victoria fue un verdadero batacazo: Báez, ubicado fuera del Top 40, le ganó por primera vez en su carrera al estadounidense, sexto del ranking mundial, tras acumular cinco derrotas previas sin haberle podido siquiera arrebatar un set, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.
El argentino mostró una enorme fortaleza mental para dar vuelta un primer parcial adverso y mantuvo un alto nivel de intensidad desde el fondo de la cancha durante más de dos horas de juego.
Después de ceder el primer set, el bonaerense aumentó la agresividad, empezó a incomodar a Fritz con devoluciones profundas y exhibió una gran capacidad defensiva.
Pese a que el norteamericano conectó 23 aces, Báez le rompió el saque en cuatro ocasiones y fue más sólido en los momentos decisivos, especialmente en un cierre de partido cargado de tensión.
El propio Fritz reconoció al término del encuentro que no llegó en plenitud física al inicio de la temporada, arrastrando una tendinitis en la rodilla durante la pretemporada.
Incluso sufrió una caída que generó preocupación momentánea, aunque pudo continuar sin aparentes consecuencias; en el partido nunca logró imponer su jerarquía habitual.
Con este resultado, Argentina se adelantó 1-0 en la serie frente al vigente campeón defensor.
El cruce continuará con el duelo femenino entre Coco Gauff y Solana Sierra, y en caso de igualdad la definición llegará a través del dobles mixto, una de las grandes atracciones del certamen que abre oficialmente el calendario internacional.
Con información de Noticias Argentinas
El Rally Dakar 2026 puso primera este sábado con el prólogo en Yanbu, dando inicio a dos semanas de competencia extrema en Arabia Saudita.
Pasión millonaria. Entre banderas y bengalas, el plantel de River Plate desembarcó esta madrugada en San Martín de los Andes para continuar su pretemporada.
Salta presentó oficialmente su calendario deportivo para enero con el regreso de los grandes clásicos al Estadio Martearena.
El artillero argentino estuvo en la órbita de varios clubes en las últimas horas, entre ellos Flamengo quién acercó una propuesta. Sin embargo, el cuadro inglés elevó una oferta superadora para hacerse con los servicios del mendocino.
El Chelsea se quedó sin entrenador tras la desvinculación del italiano. El mediocampista argentino utilizó sus cuentas para dejar un mensaje en recuerdo del excoordinador de Parma y Leicester City.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.