Estudiantes, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia ya saben cuándo juegan los octavos de final

A pesar de que todos los ojos del mundo futbolero están puestos en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá que comenzará la próxima semana, la CONMEBOL oficializó los días y horarios de los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores.

En ese sentido. Estudiantes, Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia ya saben cuándo tendrán que afrontar competencia internacional midiéndose ante Universidad Católica, Coquimbo Unido, Corinthians y Fluminense, respectivamente.https://dobleamarilla-assets.tadevel-cdn.com/6a20be12a351186a25ccb47b/540.avif

Calendario completo de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores

Fluminense vs. Independiente Rivadavia

Ida: martes 11/8 a las 19 en el Estadio Maracanã, Río de Janeiro.

Vuelta: martes 18/8 a las 19 en el Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza.

Estudiantes vs. Universidad Católica

Ida: martes 11/8 a las 21:30 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata.

Vuelta: martes 18/8 a las 21:30 en el Claro Arena, Santiago de Chile.

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

Ida: martes 11/8 a las 19:30 en el Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué.

Vuelta: martes 18/8 a las 19:30 en Estadio a definir.

Platense vs. Coquimbo Unido

Ida: miércoles 12/8 a las 19 en el Estadio Ciudad de Vicente López, Vicente López.

Vuelta: miércoles 19/8 a las 19 en Estadio a definir.

Palmeiras vs. Cerro Porteño

Ida: miércoles 12/8 a las 19 en el Estadio Allianz Parque, San Pablo.

Vuelta: miércoles 19/8 a las 19 en el Estadio La Nueva Olla, Asunción.

Cruzeiro vs. Flamengo

Ida: miércoles 12/8 a las 21:30 en el Estadio Mineirão, Belo Horizonte.

Vuelta: miércoles 19/8 a las 21:30 en el Estadio Maracanã, Río de Janeiro.

Mirassol vs. L.D.U. Quito

Ida: jueves 13/8 a las 19:00 en Estadio a definir.

Vuelta: jueves 20/8 a las 17:00 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito.

Rosario Central vs. Corinthians

Ida: jueves 13/8 a las 21:30 en el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario.

Vuelta: jueves 20/8 a las 21:30 en el Estadio Neo Química Arena, San Pablo.