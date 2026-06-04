Estudiantes, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia ya saben cuándo juegan los octavos de final

CONMEBOL oficializó el calendario de competición del certamen más importante de la región y los tres representantes argentinos tomaron nota de qué día y a qué hora saltarán a jugar los cruces.
Deportes04/06/2026

image     image

A pesar de que todos los ojos del mundo futbolero están puestos en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá que comenzará la próxima semana, la CONMEBOL oficializó los días y horarios de los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores.

En ese sentido. Estudiantes, Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia ya saben cuándo tendrán que afrontar competencia internacional midiéndose ante Universidad Católica, Coquimbo Unido, Corinthians y Fluminense, respectivamente.https://dobleamarilla-assets.tadevel-cdn.com/6a20be12a351186a25ccb47b/540.avif

Calendario completo de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores

Fluminense vs. Independiente Rivadavia

Ida: martes 11/8 a las 19 en el Estadio Maracanã, Río de Janeiro.

Vuelta: martes 18/8 a las 19 en el Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza.

Estudiantes vs. Universidad Católica 

Ida: martes 11/8 a las 21:30 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata.

Vuelta: martes 18/8 a las 21:30 en el Claro Arena, Santiago de Chile.

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

Ida: martes 11/8 a las 19:30 en el Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué.

Vuelta: martes 18/8 a las 19:30 en Estadio a definir.

Platense vs. Coquimbo Unido 

Ida: miércoles 12/8 a las 19 en el Estadio Ciudad de Vicente López, Vicente López.

Vuelta: miércoles 19/8 a las 19 en Estadio a definir.

Palmeiras vs. Cerro Porteño 

Ida: miércoles 12/8 a las 19 en el Estadio Allianz Parque, San Pablo.

Vuelta: miércoles 19/8 a las 19 en el Estadio La Nueva Olla, Asunción.

Cruzeiro vs. Flamengo 

Ida: miércoles 12/8 a las 21:30 en el Estadio Mineirão, Belo Horizonte.

Vuelta: miércoles 19/8 a las 21:30 en el Estadio Maracanã, Río de Janeiro.

Mirassol vs. L.D.U. Quito 

Ida: jueves 13/8 a las 19:00 en Estadio a definir.

Vuelta: jueves 20/8 a las 17:00 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito.

Rosario Central vs. Corinthians 

Ida: jueves 13/8 a las 21:30 en el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario.

Vuelta: jueves 20/8 a las 21:30 en el Estadio Neo Química Arena, San Pablo.

Te puede interesar
image

Scaloni ya tiene definidos cinco posibles reemplazos ante cualquier imprevisto

Deportes04/06/2026
Cinco futbolistas fueron incluidos en una nómina de reserva para ser convocados en caso de que algún integrante del plantel sufra una lesión antes del comienzo de la competencia. Los jugadores que permanecen a disposición son Santiago Beltrán (River), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Marcos Senesi (Bournemouth), Máximo Perrone (Como 1907) y Emiliano Buendía (Aston Villa).
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail