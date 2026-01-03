Con una semana intensa por delante, el grupo inició los trabajos en Salta antes de trasladar la preparación a Perico, apostando a la combinación de experiencia, refuerzos y la promoción de futbolistas surgidos de las divisiones inferiores.
River llegó a San Martín de los Andes: multitudinario recibimiento
Pasión millonaria. Entre banderas y bengalas, el plantel de River Plate desembarcó esta madrugada en San Martín de los Andes para continuar su pretemporada.Deportes03/01/2026
Este viernes River realizó su último entrenamiento en Buenos Aires antes de partir rumbo a Neuquén. En horas de la madrugada sabatina, el plantel profesional del cuadro de Núñez desembarcó en San Martín de Los Andes donde un gran número de hinchas lo recibió entre cánticos, banderas y bengalas.
Dentro de la planificación antes de iniciar su participación en el Torneo Apertura el futuro fin de semana del 25 de enero, el ‘Millonario’ encara en la Provincia de Neuquén la continuidad de sus trabajos bajo el comando de Marcelo Gallardo y con 33 profesionales a disposición.
Pasada la medianoche una marea de camisetas rojas y blancas acompañaron junto a efectivos de la policía local al micro de la delegación en su llegada al hotel Loi Suites Chapelco, donde se hospedarán los próximos días repitiendo sus estancias en la región en 2020, 2022 y 2024.
Tanto el ‘Muñeco’ como los jugadores se acercaron a los cientos de presentes, dejando saludos, fotos y firmas de camisetas a su paso, en medio de una estadía en suelo neuquino será más corta ya que el sábado 10 de enero viajará a Uruguay.
River viajará en esa fecha a la ciudad de Maldonado para disputar la Serie Río de la Plata donde enfrentará a Millonarios de Colombia el domingo 11, desde las 21 horas, en el estadio Domingo Burgueño Miguel y, en el mismo recinto, jugará ante Peñarol de Montevideo el sábado 17 a las 22 horas.
Con información de Doble Amarilla
Central Norte continúa moviéndose con determinación en el mercado de pases y anunció la llegada de Agustín Bustinduy, futbolista formado en River Plate y con amplia trayectoria en las divisiones juveniles del club millonario.
Martín Lucero, ex River y con paso por Colo-Colo, es nuevo refuerzo de Central NorteDeportes05/01/2026
Central Norte continúa dando pasos firmes en el mercado de pases y confirmó la llegada de Martín Lucero, un talentoso jugador formado en Club Atlético River Plate y con experiencia en el fútbol chileno, donde integró las filas de Colo‑Colo durante su etapa juvenil.
Gallardo tiene a su tercer refuerzo: Viña llegó a San Martín a los Andes y se sumó a RiverDeportes05/01/2026
Tras un 2025 adverso, el equipo del “Muñeco” continúa moviéndose con decisión en el mercado. Así se aseguró al uruguayo, que se sumó de inmediato a la pretemporada.
El Torneo Regional Amateur entra en su etapa decisiva y Social Boroquímica es el único salteño en carrera. Empató 1 a 1 en Tucumán en la ida de la semifinal de la Región Norte.
El mediocampista quedó libre de la institución de Núñez. Tras varias semanas de negociación, decidió finalmente pasar al ‘Bicho’ de La Paternal. La insistencia de su entrenador Nicolás Diez pesó lo suficiente como para convencerlo.
La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Las potencias calificaron la operación militar de Donald Trump como un acto de "terrorismo de Estado" y una violación flagrante a la soberanía.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de EE.UU. desató fuertes sospechas sobre una traición interna en el chavismo.
Matías Viña llega a RiverDeportes04/01/2026
El defensor uruguayo Matías Viña se convirtió en la nueva incorporación de River tras alcanzar un acuerdo con el Flamengo para sumarse a préstamo por un año.