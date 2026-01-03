River llegó a San Martín de los Andes: multitudinario recibimiento

Este viernes River realizó su último entrenamiento en Buenos Aires antes de partir rumbo a Neuquén. En horas de la madrugada sabatina, el plantel profesional del cuadro de Núñez desembarcó en San Martín de Los Andes donde un gran número de hinchas lo recibió entre cánticos, banderas y bengalas.

Dentro de la planificación antes de iniciar su participación en el Torneo Apertura el futuro fin de semana del 25 de enero, el ‘Millonario’ encara en la Provincia de Neuquén la continuidad de sus trabajos bajo el comando de Marcelo Gallardo y con 33 profesionales a disposición.

Pasada la medianoche una marea de camisetas rojas y blancas acompañaron junto a efectivos de la policía local al micro de la delegación en su llegada al hotel Loi Suites Chapelco, donde se hospedarán los próximos días repitiendo sus estancias en la región en 2020, 2022 y 2024.

Tanto el ‘Muñeco’ como los jugadores se acercaron a los cientos de presentes, dejando saludos, fotos y firmas de camisetas a su paso, en medio de una estadía en suelo neuquino será más corta ya que el sábado 10 de enero viajará a Uruguay.

River viajará en esa fecha a la ciudad de Maldonado para disputar la Serie Río de la Plata donde enfrentará a Millonarios de Colombia el domingo 11, desde las 21 horas, en el estadio Domingo Burgueño Miguel y, en el mismo recinto, jugará ante Peñarol de Montevideo el sábado 17 a las 22 horas.

Con información de Doble Amarilla