Boca ya conoce el calendario para su serie ante O'Higgins en la Copa Sudamericana

La Conmebol confirmó las fechas para los playoffs y el Xeneize ya sabe cuándo enfrentará al elenco chileno. La llave pondrá en juego el pase a los octavos de final del certamen continental.
Deportes04/06/2026

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Luego de quedar relegado de la Copa Libertadores y asegurar su lugar en los playoffs de la Copa Sudamericana, Boca ya tiene definido el cronograma para afrontar uno de los compromisos más importantes del semestre.

La serie frente a O'Higgins de Chile comenzará el próximo jueves 23 de julio en La Bombonera, donde el conjunto de la RIbera buscará hacerse fuerte ante su gente para obtener una ventaja de cara a la revancha.

El ganador de esta eliminatoria avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde espera Recoleta de Paraguay que viene de dejar afuera a San Lorenzo, en una instancia en la que comenzarán a aparecer los principales candidatos al título y donde Boca intentará volver a posicionarse como protagonista en el plano continental luego de mucho tiempo.

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Cinco futbolistas fueron incluidos en una nómina de reserva para ser convocados en caso de que algún integrante del plantel sufra una lesión antes del comienzo de la competencia. Los jugadores que permanecen a disposición son Santiago Beltrán (River), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Marcos Senesi (Bournemouth), Máximo Perrone (Como 1907) y Emiliano Buendía (Aston Villa).
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