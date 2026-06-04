Scaloni ya tiene definidos cinco posibles reemplazos ante cualquier imprevisto

Cinco futbolistas fueron incluidos en una nómina de reserva para ser convocados en caso de que algún integrante del plantel sufra una lesión antes del comienzo de la competencia. Los jugadores que permanecen a disposición son Santiago Beltrán (River), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Marcos Senesi (Bournemouth), Máximo Perrone (Como 1907) y Emiliano Buendía (Aston Villa).
Deportes04/06/2026

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Desde el cuerpo técnico les comunicaron que deberán mantenerse preparados hasta 24 horas antes del inicio del torneo, período en el que la FIFA permite realizar modificaciones en la convocatoria por cuestiones médicas debidamente certificadas.

No es una estrategia nueva para el seleccionado nacional. En la previa de Qatar 2022 también se confeccionó una lista de respaldo integrada por Facundo Medina, Ángel Correa, Walter Benítez y Nicolás Domínguez. De esta manera, Scaloni y su equipo buscan minimizar riesgos y garantizar una rápida respuesta ante cualquier contratiempo físico que pueda surgir en los días previos al debut mundialista.

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