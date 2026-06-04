Nico Diez se queda en Argentinos Juniors y no será el DT de Racing

Mientras Racing termina de resolver su propio problema en torno a la rescisión contractual con Gustavo Costas, busca entrenador y se despidió de la posibilidad de Nicolás Diez, el primer apuntado por Diego Milito y Sebastián Saja.

Pese a las reuniones que mantuvieron con Cristián Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, y de ofrecerle dinero por encima de la cláusula más el préstamo de un jugador, el dirigente se mostró inflexible y se negó a negociar una salida de su técnico.

La única manera que la "Academia" puede hacerse de "Nico" Díez es ejecutando la cláusula de rescisión de U$S 200 mil, algo que, según trascendió, Milito y Saja desistieron de hacer para no caer en una situación similar a la que ocurrió con Maxi Salas y su salida a River.