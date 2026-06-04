Nico Diez se queda en Argentinos Juniors y no será el DT de Racing

Cristián Malaspina se mostró inflexible respecto de la salida del actual DT del “Bicho” y la dirigencia de la “Academia” desistió de pagar la cláusula, por lo que las negociaciones se dieron de baja. En las últimas horas, Juan Pablo Vojvoda fue ofrecido a Milito y Saja.
Deportes04/06/2026

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Mientras Racing termina de resolver su propio problema en torno a la rescisión contractual con Gustavo Costas, busca entrenador y se despidió de la posibilidad de Nicolás Diez, el primer apuntado por Diego Milito y Sebastián Saja.

Pese a las reuniones que mantuvieron con Cristián Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, y de ofrecerle dinero por encima de la cláusula más el préstamo de un jugador, el dirigente se mostró inflexible y se negó a negociar una salida de su técnico.

La única manera que la "Academia" puede hacerse de "Nico" Díez es ejecutando la cláusula de rescisión de U$S 200 mil, algo que, según trascendió, Milito y Saja desistieron de hacer para no caer en una situación similar a la que ocurrió con Maxi Salas y su salida a River.

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