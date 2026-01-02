El Registro Civil suspendió la atención por un principio de incendio

Un principio de incendio obligó a suspender la atención al público este viernes en la sede central del Registro Civil, según confirmó el parte oficial difundido por el organismo.

De acuerdo a la información brindada, el episodio se produjo en horas tempranas de la mañana y estuvo vinculado a una fase eléctrica externa del edificio. Ante esta situación, se decidió interrumpir de manera preventiva las actividades para resguardar la seguridad del personal y de los ciudadanos.

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, indicó que no se registraron personas lesionadas y que la suspensión de la atención se mantendrá durante toda la jornada.

En paralelo, se iniciaron tareas técnicas para normalizar el funcionamiento del edificio. Desde el organismo informaron que en las próximas horas se comunicará cómo y cuándo se reanudará la atención al público.