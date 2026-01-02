Arrancan los talleres artísticos de verano gratuitos en la ciudad

Caída de piedras complica la Ruta 9
Vialidad Nacional emitió un aviso por las condiciones de circulación en un tramo de la Ruta Nacional 9 durante este domingo.
La Municipalidad de Salta puso en marcha propuestas culturales para niños, jóvenes y adultos en CICs y espacios barriales, con inscripciones abiertas hasta el 5 de enero.Salta02/01/2026
La Municipalidad de Salta, a través de la Coordinación General de Relaciones con la Comunidad y la Agencia de Cultura, informa que desde hoy comienzan los talleres artísticos de verano, destinados a niños, jóvenes y adultos, en distintos puntos de la ciudad.
Las actividades son libres y gratuitas y tienen como objetivo promover el acceso a la cultura, el aprendizaje y la recreación.
Quienes deseen sumarse aún pueden hacerlo, ya que las inscripciones se extienden hasta el 5 de enero o hasta agotar cupos disponibles, acercándose personalmente o comunicándose con cada espacio municipal donde se dictan las propuestas.
A continuación, se detalla la grilla de talleres disponibles:
CIC Asunción
Dirección: Perpetuo Socorro y Virgen del Rosario
Teléfono: 3872266133
Bombo: jueves de 15 a 17 hs – Prof. Claudio Ledesma
CIC Bicentenario
Dirección: Av. Los Alpes y Veteranos de Malvinas
Teléfono: 3872266138
Canto: viernes de 15 a 17 hs – Prof. David Moreyra
Arte reciclado: lunes y miércoles de 10 a 12 hs – Prof. Laura Gonzáles
CIC Limache
Dirección: Demetrio Herrera esquina Capitán Gaucho Méndez
Teléfono: 3872266199
Danzas folclóricas para adultos: lunes de 18.30 a 19.30 hs y miércoles de 18 a 19 hs – Prof. Francisco Aguirre
Danzas folclóricas para niños: martes de 19.15 a 20.15 hs – Prof. Francisco Aguirre
Teatro comunitario: lunes de 16.30 a 19.30 hs – Prof. Elizabeth Argañaraz
Teatro para niños: viernes de 16.30 a 19.30 hs – Prof. Elizabeth Argañaraz
CIC Constitución
Dirección: M. Estrada y Pasaje del Comercio s/n
Teléfono: 3872266146
Guitarra: lunes y martes de 15 a 17 hs – Prof. Rodrigo López
Bombo: miércoles de 9 a 12 hs – Prof. Claudio Ledesma
CIC Solidaridad
Dirección: Fortín Cedolini esquina Fortín Angastaco
Teléfono: 3872266210
Guitarra: miércoles de 9 a 12 hs – Prof. Rodrigo López
SUM Barrio Sanidad
Dirección: Federico Leloir 62
Teléfono: 3874410845
Teatro comunitario: sábados de 9 a 13 hs – Prof. Elizabeth Argañaraz
CIC Gauchito Gil
Dirección: Av. Discépolo y Fortín Las Juntas
Teléfono: 3872266189
Danzas folclóricas: lunes y viernes de 17 a 19 hs – Prof. Luis Peralta
CIC Unión
Dirección: José M. Miray y Av. Armada Argentina
Teléfono: 3872266246
Guitarra, piano, ukelele y violín: lunes y viernes de 16 a 18 hs. Prof. Florencia Causarano
Canto: jueves de 16 a 18 hs. Prof. Florencia Causarano
CIC San Benito
Dirección: Av. Discépolo y Mors
Teléfono: 3872266200
Percusión: lunes de 16 a 19 hs – Prof. Claudio Ledesma
CIC Santa Cecilia
Dirección: Martín Fierro y Juan D’ Arienzo
Teléfono: 3872266201
Canto: miércoles de 19.30 a 21.30 hs y viernes de 19.30 a 21.30 hs – Prof. David Moreyra
Casona Histórica de Castañares
Dirección: Av. Houssay s/n
Teléfono: 387-2440761
Guitarra, canto, charango y ukelele: lunes de 18 a 20 hs – Prof. David Moreyra
Construcción de instrumentos con materiales reciclados para niños y adolescentes: miércoles de 18 a 20 hs – Prof. César Prieto
Aguas del Norte comunicó una afectación extraordinaria del servicio por turbiedad y trabajos de presurización del acueducto. El restablecimiento será informado oportunamente.
Las lluvias generaron una falla en una central eléctrica que mantiene fuera del aire a medios de comunicación locales.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
Debido a las obras que se desarrollarán en la traza de la ruta nacional 51 en el área de acceso a San Luis se realizarán modificaciones en el recorrido de las líneas de colectivos.
La Subsecretaría de Defensa Civil informó sobre una alerta amarilla por tormentas para este domingo 4 de enero. El aviso alcanza a valles, pre Puna y zonas de altura de la provincia.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Las potencias calificaron la operación militar de Donald Trump como un acto de "terrorismo de Estado" y una violación flagrante a la soberanía.
