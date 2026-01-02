Arrancan los talleres artísticos de verano gratuitos en la ciudad

La Municipalidad de Salta, a través de la Coordinación General de Relaciones con la Comunidad y la Agencia de Cultura, informa que desde hoy comienzan los talleres artísticos de verano, destinados a niños, jóvenes y adultos, en distintos puntos de la ciudad.

Las actividades son libres y gratuitas y tienen como objetivo promover el acceso a la cultura, el aprendizaje y la recreación.

Quienes deseen sumarse aún pueden hacerlo, ya que las inscripciones se extienden hasta el 5 de enero o hasta agotar cupos disponibles, acercándose personalmente o comunicándose con cada espacio municipal donde se dictan las propuestas.

A continuación, se detalla la grilla de talleres disponibles:

CIC Asunción

Dirección: Perpetuo Socorro y Virgen del Rosario

Teléfono: 3872266133

Bombo: jueves de 15 a 17 hs – Prof. Claudio Ledesma

CIC Bicentenario

Dirección: Av. Los Alpes y Veteranos de Malvinas

Teléfono: 3872266138

Canto: viernes de 15 a 17 hs – Prof. David Moreyra

Arte reciclado: lunes y miércoles de 10 a 12 hs – Prof. Laura Gonzáles

CIC Limache

Dirección: Demetrio Herrera esquina Capitán Gaucho Méndez

Teléfono: 3872266199

Danzas folclóricas para adultos: lunes de 18.30 a 19.30 hs y miércoles de 18 a 19 hs – Prof. Francisco Aguirre

Danzas folclóricas para niños: martes de 19.15 a 20.15 hs – Prof. Francisco Aguirre

Teatro comunitario: lunes de 16.30 a 19.30 hs – Prof. Elizabeth Argañaraz

Teatro para niños: viernes de 16.30 a 19.30 hs – Prof. Elizabeth Argañaraz

CIC Constitución

Dirección: M. Estrada y Pasaje del Comercio s/n

Teléfono: 3872266146

Guitarra: lunes y martes de 15 a 17 hs – Prof. Rodrigo López

Bombo: miércoles de 9 a 12 hs – Prof. Claudio Ledesma

CIC Solidaridad

Dirección: Fortín Cedolini esquina Fortín Angastaco

Teléfono: 3872266210

Guitarra: miércoles de 9 a 12 hs – Prof. Rodrigo López

SUM Barrio Sanidad

Dirección: Federico Leloir 62

Teléfono: 3874410845

Teatro comunitario: sábados de 9 a 13 hs – Prof. Elizabeth Argañaraz

CIC Gauchito Gil

Dirección: Av. Discépolo y Fortín Las Juntas

Teléfono: 3872266189

Danzas folclóricas: lunes y viernes de 17 a 19 hs – Prof. Luis Peralta

CIC Unión

Dirección: José M. Miray y Av. Armada Argentina

Teléfono: 3872266246

Guitarra, piano, ukelele y violín: lunes y viernes de 16 a 18 hs. Prof. Florencia Causarano

Canto: jueves de 16 a 18 hs. Prof. Florencia Causarano

CIC San Benito

Dirección: Av. Discépolo y Mors

Teléfono: 3872266200

Percusión: lunes de 16 a 19 hs – Prof. Claudio Ledesma

CIC Santa Cecilia

Dirección: Martín Fierro y Juan D’ Arienzo

Teléfono: 3872266201

Canto: miércoles de 19.30 a 21.30 hs y viernes de 19.30 a 21.30 hs – Prof. David Moreyra

Casona Histórica de Castañares

Dirección: Av. Houssay s/n

Teléfono: 387-2440761

Guitarra, canto, charango y ukelele: lunes de 18 a 20 hs – Prof. David Moreyra

Construcción de instrumentos con materiales reciclados para niños y adolescentes: miércoles de 18 a 20 hs – Prof. César Prieto