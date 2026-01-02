Habrá cortes y desvíos en Ruta 51 por obras desde el lunes

Caída de piedras complica la Ruta 9
Vialidad Nacional emitió un aviso por las condiciones de circulación en un tramo de la Ruta Nacional 9 durante este domingo.
La Municipalidad de Salta realizará trabajos de recambio de rejillas en el acceso a San Luis, con restricciones parciales por al menos 20 días.Salta02/01/2026
La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, informa que habrá cortes y desvíos en Ruta Nacional 51 por obras desde el lunes 5 de enero.
Se efectuará el recambio de rejilla en el cruce con la Circunvalación Oeste, en la zona del acceso a San Luis.
Se solicita a los conductores tomar vías alternativas o respetar las indicaciones del personal uniformado y circular por los desvíos, evitando los cortes que se llevarán a cabo en la zona de la rotonda que se utiliza para el ingreso y egreso de San Luis.
“Todo esto que se está haciendo, es para dar una solución definitiva a un problema de muchos años. Los cortes se realizarán en los sectores más convenientes para evitar embotellamientos. Los mismos fueron dispuestos por un sistema tecnológico”, dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.
Para ingresar al barrio, ya sea desde el norte, este o sur, se deberá hacerlo por la calle Cuesta del Obispo, para luego retomar la Ruta 51, que se encontrará cortada a media calzada.
Mientras que para salir del mismo hacia el centro se deberá circular por la calle Cerro San Martín, para evitar las obras.
Se estima que los trabajos durarán cerca de 20 días, por lo que se solicita paciencia a los conductores que habitualmente se mueven por el lugar. Se pide extremar los cuidados para evitar accidentes, mayormente en horarios nocturnos.
Aguas del Norte comunicó una afectación extraordinaria del servicio por turbiedad y trabajos de presurización del acueducto. El restablecimiento será informado oportunamente.
Las lluvias generaron una falla en una central eléctrica que mantiene fuera del aire a medios de comunicación locales.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
Debido a las obras que se desarrollarán en la traza de la ruta nacional 51 en el área de acceso a San Luis se realizarán modificaciones en el recorrido de las líneas de colectivos.
La Subsecretaría de Defensa Civil informó sobre una alerta amarilla por tormentas para este domingo 4 de enero. El aviso alcanza a valles, pre Puna y zonas de altura de la provincia.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Las potencias calificaron la operación militar de Donald Trump como un acto de "terrorismo de Estado" y una violación flagrante a la soberanía.
