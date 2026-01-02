Habrá cortes y desvíos en Ruta 51 por obras desde el lunes

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, informa que habrá cortes y desvíos en Ruta Nacional 51 por obras desde el lunes 5 de enero.

Se efectuará el recambio de rejilla en el cruce con la Circunvalación Oeste, en la zona del acceso a San Luis.

Se solicita a los conductores tomar vías alternativas o respetar las indicaciones del personal uniformado y circular por los desvíos, evitando los cortes que se llevarán a cabo en la zona de la rotonda que se utiliza para el ingreso y egreso de San Luis.

“Todo esto que se está haciendo, es para dar una solución definitiva a un problema de muchos años. Los cortes se realizarán en los sectores más convenientes para evitar embotellamientos. Los mismos fueron dispuestos por un sistema tecnológico”, dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Para ingresar al barrio, ya sea desde el norte, este o sur, se deberá hacerlo por la calle Cuesta del Obispo, para luego retomar la Ruta 51, que se encontrará cortada a media calzada.

Mientras que para salir del mismo hacia el centro se deberá circular por la calle Cerro San Martín, para evitar las obras.

Se estima que los trabajos durarán cerca de 20 días, por lo que se solicita paciencia a los conductores que habitualmente se mueven por el lugar. Se pide extremar los cuidados para evitar accidentes, mayormente en horarios nocturnos.