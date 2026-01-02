Hoy debuta la ruta aérea Florianópolis-Salta

Caída de piedras complica la Ruta 9
Vialidad Nacional emitió un aviso por las condiciones de circulación en un tramo de la Ruta Nacional 9 durante este domingo.
Este 2 de enero, Salta recibirá el vuelo inaugural desde Florianópolis, consolidándose como el principal hub aéreo del norte argentino.Salta02/01/2026
Este viernes 2 de enero a las 18:45, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes recibirá el vuelo inaugural Florianópolis–Salta, en un acto que contará con la presencia de autoridades provinciales y representantes del sector privado.
La recepción incluirá distintas actividades protocolares y culturales, como el bautismo del avión, entrega de obsequios a los pasajeros y la participación de parejas de baile folklórico, en una bienvenida que pondrá en valor la identidad y hospitalidad salteña.
A partir del 2 de enero de 2026, Aerolíneas Argentinas inaugurará oficialmente el vuelo directo Salta–Florianópolis, que contará con dos frecuencias semanales. Los lunes, el vuelo partirá desde Salta a las 10:40, arribando a Florianópolis a las 13:15, con regreso a las 16:20 y llegada a Salta a las 19:15. En tanto, los viernes la salida desde Salta será a las 10:00, con arribo a las 12:35, y el regreso despegará a las 15:50 para arribar a Salta a las 18:45. El servicio será operado con aeronaves de 170 pasajeros y tendrá una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos.
Con esta nueva ruta, Salta alcanzará un total de cuatro vuelos internacionales directos (Lima, Asunción, Panamá y Florianópolis) reforzando su rol estratégico como punto de conexión aérea en el norte del país y potenciando el turismo receptivo, especialmente del mercado brasileño.
Aguas del Norte comunicó una afectación extraordinaria del servicio por turbiedad y trabajos de presurización del acueducto. El restablecimiento será informado oportunamente.
Las lluvias generaron una falla en una central eléctrica que mantiene fuera del aire a medios de comunicación locales.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
Debido a las obras que se desarrollarán en la traza de la ruta nacional 51 en el área de acceso a San Luis se realizarán modificaciones en el recorrido de las líneas de colectivos.
La Subsecretaría de Defensa Civil informó sobre una alerta amarilla por tormentas para este domingo 4 de enero. El aviso alcanza a valles, pre Puna y zonas de altura de la provincia.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Las potencias calificaron la operación militar de Donald Trump como un acto de "terrorismo de Estado" y una violación flagrante a la soberanía.
