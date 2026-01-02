35 vehículos secuestrados por alcoholemia en Año Nuevo

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Salta capital desplegó un intenso operativo de control durante el primer día del año, resultando en la retención de decenas de vehículos por alcoholemia positiva.

Salta02/01/2026

Para lograr un favorable cumplimiento de las normativas legales vigentes, la Municipalidad ejecutó controles de Tránsito el primer día del año en diferentes puntos de la ciudad. 

Se secuestraron 35 vehículos y se realizaron 44 infracciones. Se controlaron 2435 vehículos desde las 4 hasta las 18.

Las infracciones y las retenciones se efectuaron por alcoholemia positiva.

El caso de graduación más alta se dio en Av. Arenales a la 6.30 de la mañana superando el máximo que puede detectar el alcoholímetro 4 g/l. 

Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial, destacó la importancia de realizar estos operativos para generar orden y seguridad en la ciudad. Además, aseguró que van por buen camino, ya que cada vez hay menos conductores alcoholizados. 

Se destaca el gran trabajo de los agentes de tránsito para detectar cada falta cometida.

Desde el área indicaron que los operativos se seguirán realizando de manera sorpresiva en distintos sectores estratégicos de la capital salteña.

