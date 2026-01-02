35 vehículos secuestrados por alcoholemia en Año Nuevo

Caída de piedras complica la Ruta 9
Vialidad Nacional emitió un aviso por las condiciones de circulación en un tramo de la Ruta Nacional 9 durante este domingo.
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Salta capital desplegó un intenso operativo de control durante el primer día del año, resultando en la retención de decenas de vehículos por alcoholemia positiva.Salta02/01/2026
Para lograr un favorable cumplimiento de las normativas legales vigentes, la Municipalidad ejecutó controles de Tránsito el primer día del año en diferentes puntos de la ciudad.
Se secuestraron 35 vehículos y se realizaron 44 infracciones. Se controlaron 2435 vehículos desde las 4 hasta las 18.
Las infracciones y las retenciones se efectuaron por alcoholemia positiva.
El caso de graduación más alta se dio en Av. Arenales a la 6.30 de la mañana superando el máximo que puede detectar el alcoholímetro 4 g/l.
Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial, destacó la importancia de realizar estos operativos para generar orden y seguridad en la ciudad. Además, aseguró que van por buen camino, ya que cada vez hay menos conductores alcoholizados.
Se destaca el gran trabajo de los agentes de tránsito para detectar cada falta cometida.
Desde el área indicaron que los operativos se seguirán realizando de manera sorpresiva en distintos sectores estratégicos de la capital salteña.
Aguas del Norte comunicó una afectación extraordinaria del servicio por turbiedad y trabajos de presurización del acueducto. El restablecimiento será informado oportunamente.
Las lluvias generaron una falla en una central eléctrica que mantiene fuera del aire a medios de comunicación locales.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
Debido a las obras que se desarrollarán en la traza de la ruta nacional 51 en el área de acceso a San Luis se realizarán modificaciones en el recorrido de las líneas de colectivos.
La Subsecretaría de Defensa Civil informó sobre una alerta amarilla por tormentas para este domingo 4 de enero. El aviso alcanza a valles, pre Puna y zonas de altura de la provincia.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Las potencias calificaron la operación militar de Donald Trump como un acto de "terrorismo de Estado" y una violación flagrante a la soberanía.
