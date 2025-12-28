La Caldera: el río no tuvo un caudal importante y piden precaución en la Ruta 9

Tras una noche marcada por fuertes lluvias, el intendente de La Caldera, Diego Sumbay, confirmó que las precipitaciones cesaron durante la mañana y que los caudales de ríos y arroyos comenzaron a descender, aunque se mantiene la alerta amarilla por tormentas para la tarde y la noche.

En diálogo con Qué Domingo en Aries, Sumbay explicó que las lluvias se concentraron principalmente en la zona baja del municipio, lo que generó crecidas intensas en arroyos del sector sur, aunque aclaró que el río La Caldera no alcanzó niveles críticos.

Durante la mañana, personal municipal debió asistir a una camioneta que quedó varada al intentar cruzar una pasada con fuerte caudal. “Trabajamos con maquinaria municipal para retirarla”, señaló el jefe comunal.

El intendente indicó que se realizaron recorridos preventivos por los puntos más sensibles, donde en ocasiones el agua amenaza con ingresar a viviendas, y destacó que no fue necesario evacuar familias ni se registraron personas heridas.

Asimismo, informó que no hay cortes en la Ruta Nacional 9, aunque sí se detectaron pequeños desprendimientos de piedras en la zona de la Cornisa, situación que ya fue comunicada a Bomberos para su limpieza.