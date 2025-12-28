Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
La Caldera: el río no tuvo un caudal importante y piden precaución en la Ruta 9
El intendente de La Caldera informó que, tras una noche de intensas precipitaciones, la situación comenzó a normalizarse. Hubo asistencia a un vehículo varado y crecidas de arroyos, pero no se registraron evacuados.Salta28/12/2025Ivana Chañi
Tras una noche marcada por fuertes lluvias, el intendente de La Caldera, Diego Sumbay, confirmó que las precipitaciones cesaron durante la mañana y que los caudales de ríos y arroyos comenzaron a descender, aunque se mantiene la alerta amarilla por tormentas para la tarde y la noche.
En diálogo con Qué Domingo en Aries, Sumbay explicó que las lluvias se concentraron principalmente en la zona baja del municipio, lo que generó crecidas intensas en arroyos del sector sur, aunque aclaró que el río La Caldera no alcanzó niveles críticos.
Durante la mañana, personal municipal debió asistir a una camioneta que quedó varada al intentar cruzar una pasada con fuerte caudal. “Trabajamos con maquinaria municipal para retirarla”, señaló el jefe comunal.
El intendente indicó que se realizaron recorridos preventivos por los puntos más sensibles, donde en ocasiones el agua amenaza con ingresar a viviendas, y destacó que no fue necesario evacuar familias ni se registraron personas heridas.
Asimismo, informó que no hay cortes en la Ruta Nacional 9, aunque sí se detectaron pequeños desprendimientos de piedras en la zona de la Cornisa, situación que ya fue comunicada a Bomberos para su limpieza.
Tras la firma del decreto N°899, el Gobierno de Salta oficializó el asueto administrativo para el próximo 31 de diciembre.
Estado de las rutas 68 y 51 en Salta: tránsito con demoras y precaución
Las lluvias afectaron la transitabilidad en las rutas nacionales 68 y 51 en Salta, con sectores despejados, tramos habilitados por media calzada y circulación bajo estricta precaución.
Ruta 68 intransitable entre Puente Morales y Cafayate por las lluvias
La Dirección General de Seguridad Vial informó que un tramo de la Ruta Nacional 68 permanece intransitable por las condiciones climáticas. Vialidad Nacional enviará personal para tareas de limpieza.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.
Basura, el principal problema durante las lluvias: refuerzan recomendaciones
Desde Protección Ciudadana advirtieron que los residuos taponan bocas de tormenta y generan anegamientos. Piden responsabilidad vecinal mientras rige la alerta amarilla.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.