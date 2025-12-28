Tormenta en la ciudad de Salta: incidentes menores y sin evacuados

En el marco de la alerta amarilla por tormentas, la Subsecretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Salta mantiene operativos activos las 24 horas para atender incidentes derivados de las lluvias.

El subsecretario Ernesto Flores informó que desde la madrugada se registraron anegamientos puntuales, caída de árboles y ramas de gran porte, aunque aclaró que no fue necesario evacuar familias.

Uno de los puntos más sensibles se dio en la zona de San Ignacio, donde un desagüe pluvial taponado por basura estuvo a punto de provocar el ingreso de agua a viviendas. “Se pudo destapar a tiempo y el nivel descendió rápidamente”, explicó el funcionario en diálogo con Qué Domingo, en Aries.

También se asistió a una familia en Primera Junta, un sector que no suele inundarse, lo que llamó la atención de los equipos técnicos. En paralelo, seis móviles recorren de manera permanente distintos sectores de la ciudad, especialmente zonas cercanas a ríos y canales.

Flores indicó que los canales principales “están funcionando con normalidad” y que los ríos no presentan niveles críticos, aunque el pronóstico indica que las lluvias continuarán durante la jornada y parte del lunes.