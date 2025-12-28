Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
Tormenta en la ciudad de Salta: incidentes menores y sin evacuados
Desde la madrugada, el municipio trabaja en operativos preventivos por las lluvias. Se registraron anegamientos puntuales, árboles caídos y desagües tapados, pero no hubo evacuados.Salta28/12/2025Ivana Chañi
En el marco de la alerta amarilla por tormentas, la Subsecretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Salta mantiene operativos activos las 24 horas para atender incidentes derivados de las lluvias.
El subsecretario Ernesto Flores informó que desde la madrugada se registraron anegamientos puntuales, caída de árboles y ramas de gran porte, aunque aclaró que no fue necesario evacuar familias.
Uno de los puntos más sensibles se dio en la zona de San Ignacio, donde un desagüe pluvial taponado por basura estuvo a punto de provocar el ingreso de agua a viviendas. “Se pudo destapar a tiempo y el nivel descendió rápidamente”, explicó el funcionario en diálogo con Qué Domingo, en Aries.
También se asistió a una familia en Primera Junta, un sector que no suele inundarse, lo que llamó la atención de los equipos técnicos. En paralelo, seis móviles recorren de manera permanente distintos sectores de la ciudad, especialmente zonas cercanas a ríos y canales.
Flores indicó que los canales principales “están funcionando con normalidad” y que los ríos no presentan niveles críticos, aunque el pronóstico indica que las lluvias continuarán durante la jornada y parte del lunes.
Tras la firma del decreto N°899, el Gobierno de Salta oficializó el asueto administrativo para el próximo 31 de diciembre.
Estado de las rutas 68 y 51 en Salta: tránsito con demoras y precaución
Las lluvias afectaron la transitabilidad en las rutas nacionales 68 y 51 en Salta, con sectores despejados, tramos habilitados por media calzada y circulación bajo estricta precaución.
La Caldera: el río no tuvo un caudal importante y piden precaución en la Ruta 9
El intendente de La Caldera informó que, tras una noche de intensas precipitaciones, la situación comenzó a normalizarse. Hubo asistencia a un vehículo varado y crecidas de arroyos, pero no se registraron evacuados.
Ruta 68 intransitable entre Puente Morales y Cafayate por las lluvias
La Dirección General de Seguridad Vial informó que un tramo de la Ruta Nacional 68 permanece intransitable por las condiciones climáticas. Vialidad Nacional enviará personal para tareas de limpieza.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
