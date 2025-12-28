La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta

Las lluvias registradas en las últimas horas, en el marco de la alerta por tormentas en la provincia de Salta, provocaron la crecida del arroyo Guaranguay en la localidad de La Caldera, generando complicaciones para los vecinos del sector sur del pueblo.

Como consecuencia del fuerte caudal, una camioneta quedó atrapada por la correntada y debió ser atada con un lazo para evitar que fuera arrastrada, según relataron vecinos de la zona a Aries. La situación quedó registrada en imágenes que muestran la magnitud del avance del agua sobre calles y sectores bajos.

De acuerdo a la información recabada, son seis los barrios que quedaron aislados debido a la crecida del arroyo, lo que dificulta el tránsito y el acceso normal a esos sectores. Los vecinos manifestaron preocupación ante la posibilidad de que las lluvias continúen durante la jornada.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas ni evacuadas.

Noticia en Desarrollo