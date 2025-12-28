Continúa el alerta por tormentas en Salta y se extiende hasta el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Salta28/12/2025Ivana Chañi

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta meteorológica amarilla por tormentas para este domingo 28 de diciembre, que alcanza a Salta Capital, Cerrillos, Chicoana, La Viña, Rosario de Lerma, La Caldera y la zona montañosa de Cafayate, entre otros sectores de la provincia.

De acuerdo al detalle oficial, durante la jornada del domingo se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, especialmente entre la tarde y la noche, con fenómenos asociados como abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y probabilidad de granizo.

El pronóstico indica valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual, sobre todo en áreas serranas.

Según el área de alertas del SMN, en Salta Capital las condiciones de inestabilidad se extenderán durante el lunes 29, con probabilidad de lluvias y tormentas persistentes a lo largo de la jornada, por lo que se recomienda mantener las precauciones también al inicio de la semana.

