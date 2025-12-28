Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
Continúa el alerta por tormentas en Salta y se extiende hasta el lunes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.Salta28/12/2025Ivana Chañi
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta meteorológica amarilla por tormentas para este domingo 28 de diciembre, que alcanza a Salta Capital, Cerrillos, Chicoana, La Viña, Rosario de Lerma, La Caldera y la zona montañosa de Cafayate, entre otros sectores de la provincia.
De acuerdo al detalle oficial, durante la jornada del domingo se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, especialmente entre la tarde y la noche, con fenómenos asociados como abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y probabilidad de granizo.
El pronóstico indica valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual, sobre todo en áreas serranas.
Según el área de alertas del SMN, en Salta Capital las condiciones de inestabilidad se extenderán durante el lunes 29, con probabilidad de lluvias y tormentas persistentes a lo largo de la jornada, por lo que se recomienda mantener las precauciones también al inicio de la semana.
Tras la firma del decreto N°899, el Gobierno de Salta oficializó el asueto administrativo para el próximo 31 de diciembre.
Estado de las rutas 68 y 51 en Salta: tránsito con demoras y precaución
Las lluvias afectaron la transitabilidad en las rutas nacionales 68 y 51 en Salta, con sectores despejados, tramos habilitados por media calzada y circulación bajo estricta precaución.
La Caldera: el río no tuvo un caudal importante y piden precaución en la Ruta 9
El intendente de La Caldera informó que, tras una noche de intensas precipitaciones, la situación comenzó a normalizarse. Hubo asistencia a un vehículo varado y crecidas de arroyos, pero no se registraron evacuados.
Ruta 68 intransitable entre Puente Morales y Cafayate por las lluvias
La Dirección General de Seguridad Vial informó que un tramo de la Ruta Nacional 68 permanece intransitable por las condiciones climáticas. Vialidad Nacional enviará personal para tareas de limpieza.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
