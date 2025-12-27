Fuertes tormentas en Salta: consejos de Defensa Civil para evitar riesgos

Ante la vigencia de alertas amarilla y naranja por tormentas en distintas zonas de la provincia, los organismos de seguridad y Defensa Civil de Salta difundieron recomendaciones preventivas para reducir riesgos y evitar accidentes durante los fenómenos climáticos previstos.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que se esperan lluvias intensas, fuerte actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, por lo que se solicita a la población mantenerse informada y actuar con responsabilidad.

Recomendaciones ante tormentas

Evitar salir de la vivienda si no es necesario.

Permanecer en lugares seguros y alejados de ventanas.

Retirar objetos sueltos de balcones, terrazas o patios.

Mantenerse alejado de postes, cables y cajas de electricidad.

Si se circula en vehículo, hacerlo con luces bajas encendidas, velocidad reducida y máxima precaución.

Recomendaciones para circular ante desmoronamientos

Circular despacio y con especial atención en zonas de cerros o laderas.

Evitar viajar durante lluvias intensas.

Detener la marcha ante un deslizamiento o caída de material.

Retomar la circulación solo cuando las autoridades lo indiquen.

Desde Defensa Civil recordaron que, ante cualquier situación de emergencia, se debe comunicar de inmediato al 911 y seguir las indicaciones del personal autorizado. Las recomendaciones fueron difundidas en el marco de las alertas meteorológicas vigentes.