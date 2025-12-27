Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
Fuertes tormentas en Salta: consejos de Defensa Civil para evitar riesgos
Defensa Civil difundió una serie de medidas preventivas ante las fuertes tormentas previstas para este fin de semana en gran parte de la provincia.Salta27/12/2025Ivana Chañi
Ante la vigencia de alertas amarilla y naranja por tormentas en distintas zonas de la provincia, los organismos de seguridad y Defensa Civil de Salta difundieron recomendaciones preventivas para reducir riesgos y evitar accidentes durante los fenómenos climáticos previstos.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que se esperan lluvias intensas, fuerte actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, por lo que se solicita a la población mantenerse informada y actuar con responsabilidad.
Recomendaciones ante tormentas
- Evitar salir de la vivienda si no es necesario.
- Permanecer en lugares seguros y alejados de ventanas.
- Retirar objetos sueltos de balcones, terrazas o patios.
- Mantenerse alejado de postes, cables y cajas de electricidad.
- Si se circula en vehículo, hacerlo con luces bajas encendidas, velocidad reducida y máxima precaución.
Recomendaciones para circular ante desmoronamientos
- Circular despacio y con especial atención en zonas de cerros o laderas.
- Evitar viajar durante lluvias intensas.
- Detener la marcha ante un deslizamiento o caída de material.
- Retomar la circulación solo cuando las autoridades lo indiquen.
Desde Defensa Civil recordaron que, ante cualquier situación de emergencia, se debe comunicar de inmediato al 911 y seguir las indicaciones del personal autorizado. Las recomendaciones fueron difundidas en el marco de las alertas meteorológicas vigentes.

