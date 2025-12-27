Educación y ciencia en el Presupuesto 2026: cómo se votó el capítulo más polémico

El Capítulo 2 del Presupuesto 2026 se convirtió en el eje central de la polémica dentro del Senado. Este apartado, que contiene los artículos 12 y 30, fue aprobado por 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones, pese al fuerte rechazo de sectores de la oposición.

Acompañaron al oficialismo, además del bloque libertario, los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; la mayoría de la UCR —con excepción de Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger—; el PRO; los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce; la salteña Flavia Royón; y los peronistas Guillermo Andrada y Carolina Moisés, según consignó TN.

El artículo 12 establece que las universidades nacionales recibirán 4,8 billones de pesos, aunque incorpora nuevos requisitos para acceder a esos fondos. En tanto, el artículo 30 deroga la obligación legal de destinar el 6% del PBI a educación, elimina el esquema de financiamiento progresivo para ciencia y tecnología —que apuntaba al 1% del PBI en 2032— y suprime el piso presupuestario para escuelas técnicas.

Desde la oposición advirtieron que estas modificaciones tendrán un impacto directo en el sistema universitario y científico. El oficialismo, por su parte, defendió los cambios como parte de su política de ajuste fiscal y reorganización del gasto público.