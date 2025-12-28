Basura, el principal problema durante las lluvias: refuerzan recomendaciones

Desde Protección Ciudadana advirtieron que los residuos taponan bocas de tormenta y generan anegamientos. Piden responsabilidad vecinal mientras rige la alerta amarilla.

Salta28/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

Gestion-de-rsu-lluvias
Imagen Ilustrativa

En el contexto de la alerta amarilla por tormentas que rige en la ciudad de Salta, desde Protección Ciudadana insistieron en la importancia de evitar arrojar basura y respetar las recomendaciones preventivas para reducir riesgos.

El subsecretario Ernesto Flores señaló que la basura es el principal factor que provoca anegamientos, incluso en zonas céntricas. “Tapa las bocas de tormenta y complica el escurrimiento del agua”, explicó el funcionario en Qué Domingo por Aries.

tormenta saltaTormenta en la ciudad de Salta: incidentes menores y sin evacuados

Entre las recomendaciones, pidió no sacar residuos durante lluvias, mantener limpias canaletas y desagües domiciliarios, y revisar techos para evitar filtraciones de agua en las viviendas.

Además, recordó que ante caída de árboles, ramas, cables o postes, los vecinos deben comunicarse de inmediato con la línea 105, habilitada para atender emergencias relacionadas con la vía pública.

Desde el Comité de Emergencia Municipal aseguraron que los puntos seguros y dispositivos de asistencia están preparados ante cualquier eventualidad, aunque hasta el momento no se registraron evacuaciones.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail