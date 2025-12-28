Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
Basura, el principal problema durante las lluvias: refuerzan recomendaciones
Desde Protección Ciudadana advirtieron que los residuos taponan bocas de tormenta y generan anegamientos. Piden responsabilidad vecinal mientras rige la alerta amarilla.Salta28/12/2025Ivana Chañi
En el contexto de la alerta amarilla por tormentas que rige en la ciudad de Salta, desde Protección Ciudadana insistieron en la importancia de evitar arrojar basura y respetar las recomendaciones preventivas para reducir riesgos.
El subsecretario Ernesto Flores señaló que la basura es el principal factor que provoca anegamientos, incluso en zonas céntricas. “Tapa las bocas de tormenta y complica el escurrimiento del agua”, explicó el funcionario en Qué Domingo por Aries.
Entre las recomendaciones, pidió no sacar residuos durante lluvias, mantener limpias canaletas y desagües domiciliarios, y revisar techos para evitar filtraciones de agua en las viviendas.
Además, recordó que ante caída de árboles, ramas, cables o postes, los vecinos deben comunicarse de inmediato con la línea 105, habilitada para atender emergencias relacionadas con la vía pública.
Desde el Comité de Emergencia Municipal aseguraron que los puntos seguros y dispositivos de asistencia están preparados ante cualquier eventualidad, aunque hasta el momento no se registraron evacuaciones.
Tras la firma del decreto N°899, el Gobierno de Salta oficializó el asueto administrativo para el próximo 31 de diciembre.
Estado de las rutas 68 y 51 en Salta: tránsito con demoras y precaución
Las lluvias afectaron la transitabilidad en las rutas nacionales 68 y 51 en Salta, con sectores despejados, tramos habilitados por media calzada y circulación bajo estricta precaución.
La Caldera: el río no tuvo un caudal importante y piden precaución en la Ruta 9
El intendente de La Caldera informó que, tras una noche de intensas precipitaciones, la situación comenzó a normalizarse. Hubo asistencia a un vehículo varado y crecidas de arroyos, pero no se registraron evacuados.
Ruta 68 intransitable entre Puente Morales y Cafayate por las lluvias
La Dirección General de Seguridad Vial informó que un tramo de la Ruta Nacional 68 permanece intransitable por las condiciones climáticas. Vialidad Nacional enviará personal para tareas de limpieza.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
