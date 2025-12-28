Basura, el principal problema durante las lluvias: refuerzan recomendaciones

En el contexto de la alerta amarilla por tormentas que rige en la ciudad de Salta, desde Protección Ciudadana insistieron en la importancia de evitar arrojar basura y respetar las recomendaciones preventivas para reducir riesgos.

El subsecretario Ernesto Flores señaló que la basura es el principal factor que provoca anegamientos, incluso en zonas céntricas. “Tapa las bocas de tormenta y complica el escurrimiento del agua”, explicó el funcionario en Qué Domingo por Aries.

Entre las recomendaciones, pidió no sacar residuos durante lluvias, mantener limpias canaletas y desagües domiciliarios, y revisar techos para evitar filtraciones de agua en las viviendas.

Además, recordó que ante caída de árboles, ramas, cables o postes, los vecinos deben comunicarse de inmediato con la línea 105, habilitada para atender emergencias relacionadas con la vía pública.

Desde el Comité de Emergencia Municipal aseguraron que los puntos seguros y dispositivos de asistencia están preparados ante cualquier eventualidad, aunque hasta el momento no se registraron evacuaciones.