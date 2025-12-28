Lluvia en la ruta: claves para manejar de forma segura

Mientras continúa vigente el alerta amarilla por tormentas en distintos puntos de la provincia, la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta volvió a difundir recomendaciones clave para la población, con el objetivo de evitar accidentes y situaciones de riesgo durante las lluvias intensas.

Entre las principales indicaciones, se solicita a los vecinos evitar salir de sus hogares durante las tormentas, permanecer en lugares seguros y retirar objetos de balcones o terrazas que puedan caer o ser desplazados por el viento. También se recomienda mantenerse alejados de cables, postes y cajas de electricidad.

Para quienes deban circular en vehículo, las autoridades aconsejan conducir con luces bajas encendidas, velocidad reducida y mayor distancia entre autos, además de verificar previamente el estado de frenos, neumáticos y limpiaparabrisas.

En zonas serranas y rutas afectadas por las precipitaciones, Defensa Civil advirtió sobre el riesgo de desmoronamientos. En estos casos, se recomienda circular despacio, evitar transitar durante lluvias intensas, alejarse de laderas y cerros, y detener la marcha ante cualquier deslizamiento, retomando la circulación solo cuando las autoridades lo indiquen.

Ante emergencias, se recuerda que está habilitada la línea 911, disponible las 24 horas.