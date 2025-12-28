La mujer hizo caso omiso a las indicaciones del personal. Se recuerda que el dispositivo municipal alberga únicamente animales en situación de calle. El mestizo, hoy necesita un hogar.
Lluvia en la ruta: claves para manejar de forma segura
Ante la persistencia de la alerta amarilla por tormentas, Defensa Civil reiteró una serie de medidas preventivas para reducir riesgos tanto en viviendas como en la vía pública y rutas de la provincia.Salta28/12/2025Ivana Chañi
Mientras continúa vigente el alerta amarilla por tormentas en distintos puntos de la provincia, la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta volvió a difundir recomendaciones clave para la población, con el objetivo de evitar accidentes y situaciones de riesgo durante las lluvias intensas.
Entre las principales indicaciones, se solicita a los vecinos evitar salir de sus hogares durante las tormentas, permanecer en lugares seguros y retirar objetos de balcones o terrazas que puedan caer o ser desplazados por el viento. También se recomienda mantenerse alejados de cables, postes y cajas de electricidad.
Para quienes deban circular en vehículo, las autoridades aconsejan conducir con luces bajas encendidas, velocidad reducida y mayor distancia entre autos, además de verificar previamente el estado de frenos, neumáticos y limpiaparabrisas.
En zonas serranas y rutas afectadas por las precipitaciones, Defensa Civil advirtió sobre el riesgo de desmoronamientos. En estos casos, se recomienda circular despacio, evitar transitar durante lluvias intensas, alejarse de laderas y cerros, y detener la marcha ante cualquier deslizamiento, retomando la circulación solo cuando las autoridades lo indiquen.
Ante emergencias, se recuerda que está habilitada la línea 911, disponible las 24 horas.
