En esta Navidad, el padre Méndez llamó a los salteños a ser “más familia y pueblo”

En el marco de la Navidad, el padre Raúl Méndez dejó un mensaje centrado en recuperar el sentido profundo de la celebración cristiana y advirtió sobre el riesgo de reducirla al consumo o a los excesos.

“No es una comilona lo que celebramos, sino una buena noticia”, expresó el sacerdote, al explicar que el origen de la Navidad está en el anuncio del Evangelio: que Dios ama al ser humano y no lo abandona. “La gran noticia no es que nosotros amamos a Dios, sino que Dios nos ama”, remarcó en diálogo con Aries-

Méndez sostuvo que el nacimiento de Jesús revela a un Dios cercano, que comparte la vida humana y se hace compañero de camino. En ese sentido, advirtió que cuando la celebración pierde su raíz espiritual “queda vacía, como una rama seca”.

Uno de los conceptos centrales de su mensaje fue la necesidad de traducir la fe en gestos concretos. “La Navidad tiene que ayudarnos a mejorar la calidad de bondad”, afirmó, y explicó que eso implica ser más atentos, más solidarios y más cercanos con los demás.

“El mensaje no es solo para esta noche. Se trata de acompañar al que está solo, escuchar al que necesita ser escuchado, acercar una palabra o un gesto que levante el ánimo”, señaló, al destacar que la bondad de Dios se expresa cuando pasa a través de las personas.

El sacerdote también destacó que la Navidad es un tiempo propicio para el perdón. “Guardar rencor es como una herida que no cicatriza. Perdonar es permitir que el otro pueda empezar de nuevo, y también animarse a pedir perdón cuando uno se equivoca”, reflexionó.

Finalmente, Méndez dejó un mensaje para la comunidad salteña: “La fe en Jesucristo nos descubre hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Si recuperamos esa raíz, somos más pueblo y más familia”. Y concluyó deseando una Navidad marcada por el encuentro, la reconciliación y una bondad que se sostenga más allá de las fiestas.