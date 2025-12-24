Una mujer de 83 años, identificada como Alicia Bonessi, falleció este viernes por la noche tras sufrir una descompensación mientras realizaba compras en el hipermercado Chango Más de la localidad de Tolosa, La Plata.
En esta Navidad, el padre Méndez llamó a los salteños a ser “más familia y pueblo”
En una reflexión por la Navidad, el padre Raúl Méndez llamó a no vaciar de sentido la celebración y aseguró que la fecha invita a ser mejores personas.Sociedad24/12/2025Ivana Chañi
En el marco de la Navidad, el padre Raúl Méndez dejó un mensaje centrado en recuperar el sentido profundo de la celebración cristiana y advirtió sobre el riesgo de reducirla al consumo o a los excesos.
“No es una comilona lo que celebramos, sino una buena noticia”, expresó el sacerdote, al explicar que el origen de la Navidad está en el anuncio del Evangelio: que Dios ama al ser humano y no lo abandona. “La gran noticia no es que nosotros amamos a Dios, sino que Dios nos ama”, remarcó en diálogo con Aries-
Méndez sostuvo que el nacimiento de Jesús revela a un Dios cercano, que comparte la vida humana y se hace compañero de camino. En ese sentido, advirtió que cuando la celebración pierde su raíz espiritual “queda vacía, como una rama seca”.
Uno de los conceptos centrales de su mensaje fue la necesidad de traducir la fe en gestos concretos. “La Navidad tiene que ayudarnos a mejorar la calidad de bondad”, afirmó, y explicó que eso implica ser más atentos, más solidarios y más cercanos con los demás.
“El mensaje no es solo para esta noche. Se trata de acompañar al que está solo, escuchar al que necesita ser escuchado, acercar una palabra o un gesto que levante el ánimo”, señaló, al destacar que la bondad de Dios se expresa cuando pasa a través de las personas.
El sacerdote también destacó que la Navidad es un tiempo propicio para el perdón. “Guardar rencor es como una herida que no cicatriza. Perdonar es permitir que el otro pueda empezar de nuevo, y también animarse a pedir perdón cuando uno se equivoca”, reflexionó.
Finalmente, Méndez dejó un mensaje para la comunidad salteña: “La fe en Jesucristo nos descubre hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Si recuperamos esa raíz, somos más pueblo y más familia”. Y concluyó deseando una Navidad marcada por el encuentro, la reconciliación y una bondad que se sostenga más allá de las fiestas.
La Municipalidad de Salta llevará el Móvil de Castración al barrio Santa Ana 3 los días lunes 29 y martes 30 de diciembre.
Cromañón: cuando la corrupción terminó en tragedia hace 20 años
A 20 años del incendio que dejó 194 muertos, la historiadora Laura Colivadino Navarro analizó en Aries el trasfondo político y social de la tragedia de Cromañón y cuestionó el juicio mediático que recayó sobre las víctimas.
Qué advierten los especialistas sobre el sistema jubilatorio argentino
Abogados previsionalistas alertan sobre el desfinanciamiento del sistema, la pérdida del poder adquisitivo y las demoras judiciales que afectan a millones de jubilados en todo el país.
Según especialista en moda, las transparencias y accesorios alargados se suman a una propuesta que prioriza frescura y elegancia en las fiestas. Para año nuevo toma fuerza el “blanco natural” como color del año.
Medina: “El ‘sálvese quien pueda’ es uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo"Sociedad24/12/2025
En diálogo con Aries, el licenciado en Ciencias Religiosas invitó a repensar el sentido de la Navidad desde la empatía, la solidaridad y el compromiso con el otro, en un contexto marcado por la fragmentación social y el avance del individualismo. “La Navidad nos invita a tender puentes en una sociedad cada vez más fragmentada”, señaló.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.