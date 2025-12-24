Ideas simples para decorar la mesa de Navidad sin gastar de más

En la previa de la Nochebuena, la diseñadora de interiores Eugenia Granata, por Aries, brindó una serie de recomendaciones para preparar la casa y la mesa navideña, pero aclaró que lo más importante no pasa solo por la decoración.

Antes de hablar de tendencias y colores, Granata hizo hincapié en el costado emocional de la Navidad. “No es pasarla por pasarla. Es una noche muy especial, con sentimientos a flor de piel, con personas que ya no están y con historias distintas en cada mesa”, expresó.

La especialista sostuvo que, especialmente en Argentina, las fiestas concentran una carga emocional mayor. “Somos el único país donde se juntan Navidad, Año Nuevo, el cierre del año, las vacaciones y el balance personal. Todo eso impacta en cómo vivimos estas fechas”, explicó.

En cuanto a la decoración, Granata recomendó partir siempre de lo que ya hay en casa. “No salir a comprar por comprar. Con lo que tenemos podemos armar cosas lindas y cálidas”, señaló, incluso reconociendo que, pese a tener un local de decoración, prioriza la creatividad antes que el consumo.

Entre los tips principales mencionó el uso de caminos de mesa simples, bandejas reutilizadas, copas colocadas al revés con velas o luces cálidas en su interior y detalles hechos con adornos del árbol de Navidad. “Las alturas, las luces y los pequeños detalles hacen la diferencia”, explicó.

Respecto a los colores, aconsejó no sobrecargar. “Lo ideal es elegir uno o dos colores y combinarlos con tonos neutros como el marrón o el blanco. Hoy se busca más calidez y menos exceso”, indicó. También recomendó manteles blancos para permitir que los adornos se destaquen sin competir visualmente.

Sobre la iluminación, destacó el uso de velas, luces cálidas y leds a pila. “La luz genera clima. Las velas aportan una sensación íntima y emocional que va muy bien con la Navidad”, afirmó, siempre remarcando la importancia de la seguridad.

En relación al árbol navideño, Granata explicó que la tendencia actual es la simplicidad. “Ya no se usan los árboles recargados de colores. Se eligen uno o dos tonos y luces cálidas. Menos cosas, pero mejor combinadas”, detalló.

Finalmente, dejó un mensaje que sintetiza su mirada sobre las fiestas: “Armar una mesa linda está buenísimo, pero lo más importante es con quién te sentás a compartirla. La decoración acompaña, pero lo central es el encuentro”.