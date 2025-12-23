En estas fiestas, EDESA mantiene su atención a través de los canales digitales

EDESA informó que los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la atención se realizará a través de distintos canales digitales disponibles las 24 horas.

Los usuarios podrán realizar consultas, trámites y gestiones a través del número de WhatsApp: +54 9 387 549-222, la oficina Virtual: oficinavirtual.edesa.com.ar o la APP Mi EDESA.

Así mismo, estará disponible el Centro de Atención Telefónica: 0800 777 33372 (gratuito las 24 horas para consultas técnicas y de 7 a 15 para atención comercial).