Según especialista en moda, las transparencias y accesorios alargados se suman a una propuesta que prioriza frescura y elegancia en las fiestas. Para año nuevo toma fuerza el “blanco natural” como color del año.
En estas fiestas, EDESA mantiene su atención a través de los canales digitales
EDESA informó que los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la atención se realizará a través de distintos canales digitales disponibles las 24 horas.
Los usuarios podrán realizar consultas, trámites y gestiones a través del número de WhatsApp: +54 9 387 549-222, la oficina Virtual: oficinavirtual.edesa.com.ar o la APP Mi EDESA.
Así mismo, estará disponible el Centro de Atención Telefónica: 0800 777 33372 (gratuito las 24 horas para consultas técnicas y de 7 a 15 para atención comercial).
Medina: “El ‘sálvese quien pueda’ es uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo"Sociedad24/12/2025
En diálogo con Aries, el licenciado en Ciencias Religiosas invitó a repensar el sentido de la Navidad desde la empatía, la solidaridad y el compromiso con el otro, en un contexto marcado por la fragmentación social y el avance del individualismo. “La Navidad nos invita a tender puentes en una sociedad cada vez más fragmentada”, señaló.
Ideas simples para decorar la mesa de Navidad sin gastar de más
La diseñadora de interiores Eugenia Granata compartió consejos prácticos para decorar la casa y la mesa de Navidad sin excesos, poniendo el foco en los afectos, la calidez y el uso de lo que ya tenemos en casa.
En esta Navidad, el padre Méndez llamó a los salteños a ser “más familia y pueblo”
En una reflexión por la Navidad, el padre Raúl Méndez llamó a no vaciar de sentido la celebración y aseguró que la fecha invita a ser mejores personas.
“El hambre no se toma feriados”: el comedor de Vaqueros asiste hasta 200 personas por día
El padre Martín Farfán advirtió que la demanda de alimentos no se detiene en Navidad ni Año Nuevo y destacó el esfuerzo comunitario para sostener el comedor parroquial durante todo el año.
“Junto al lechón y los adornos, hay que poner a Jesús”: el mensaje del padre Farfán por Navidad
En la previa de Nochebuena, el padre Martín Farfán reflexionó sobre el sentido profundo de la Navidad y destacó la importancia del encuentro, la solidaridad y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.