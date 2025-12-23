Una mujer de 83 años, identificada como Alicia Bonessi, falleció este viernes por la noche tras sufrir una descompensación mientras realizaba compras en el hipermercado Chango Más de la localidad de Tolosa, La Plata.
Los Paseos Artesanales abren hoy y mañana para las compras navideñas
Los Paseos Artesanales de Salta (Plaza Güemes, Paseo Balcarce y Paseo de los Poetas) modifican sus horarios para facilitar las compras de Nochebuena.Sociedad23/12/2025
La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a disfrutar de los Paseos Artesanales que funcionan en distintos puntos del macrocentro de la ciudad, donde se ofrece una amplia variedad de productos elaborados por artesanos locales, poniendo en valor la identidad y el trabajo artesanal salteño.
En el marco de las fiestas de fin de año, los Paseos Artesanales funcionarán de manera especial el martes 23, de 10 a 22 hs; el miércoles 24 de 10 a 16 hs y martes 30 de 10 a 22hs. Se encuentran ubicados en Plaza Güemes, Paseo Balcarce y Paseo de los Poetas.
Además, durante el verano, estarán abiertos los fines de semana con horario extendido de 10 a 22 horas.
Asimismo, se recuerda a la comunidad que este sábado 27 de diciembre, a partir de las 18 horas, se llevará a cabo en Plaza Güemes el evento especial “Desfile de Herencia Artesanal”, una propuesta que reunirá a artesanos locales, quienes presentarán sus piezas en una pasarela que destaca la creatividad, la identidad y las tradiciones culturales.
La jornada contará con la participación de la Banda Municipal “25 de Mayo, que ofrecerá un repertorio festivo, además de presentaciones de danza a cargo de academias invitadas, sorteos y diversas sorpresas pensadas para el disfrute de toda la familia.
Días y horarios de funcionamiento hasta el 1° de marzo:
- Plaza Güemes: viernes, sábado y domingo, de 10 a 22 horas (Balcarce y J. M. Leguizamón).
- Paseo Balcarce: viernes y sábado en Balcarce al 700 y domingo en Balcarce al 900, de 10 a 22 horas.
- Paseo de los Poetas: viernes y sábado, de 10 a 22 horas (calle Esteco).
Además, los Paseos Artesanales funcionarán de manera especial los días martes 23, miércoles 24 y martes 30 de diciembre.
La Municipalidad de Salta llevará el Móvil de Castración al barrio Santa Ana 3 los días lunes 29 y martes 30 de diciembre.
Cromañón: cuando la corrupción terminó en tragedia hace 20 años
A 20 años del incendio que dejó 194 muertos, la historiadora Laura Colivadino Navarro analizó en Aries el trasfondo político y social de la tragedia de Cromañón y cuestionó el juicio mediático que recayó sobre las víctimas.
Qué advierten los especialistas sobre el sistema jubilatorio argentino
Abogados previsionalistas alertan sobre el desfinanciamiento del sistema, la pérdida del poder adquisitivo y las demoras judiciales que afectan a millones de jubilados en todo el país.
Según especialista en moda, las transparencias y accesorios alargados se suman a una propuesta que prioriza frescura y elegancia en las fiestas. Para año nuevo toma fuerza el “blanco natural” como color del año.
Medina: “El ‘sálvese quien pueda’ es uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo"Sociedad24/12/2025
En diálogo con Aries, el licenciado en Ciencias Religiosas invitó a repensar el sentido de la Navidad desde la empatía, la solidaridad y el compromiso con el otro, en un contexto marcado por la fragmentación social y el avance del individualismo. “La Navidad nos invita a tender puentes en una sociedad cada vez más fragmentada”, señaló.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.