Los Paseos Artesanales abren hoy y mañana para las compras navideñas

La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a disfrutar de los Paseos Artesanales que funcionan en distintos puntos del macrocentro de la ciudad, donde se ofrece una amplia variedad de productos elaborados por artesanos locales, poniendo en valor la identidad y el trabajo artesanal salteño.

En el marco de las fiestas de fin de año, los Paseos Artesanales funcionarán de manera especial el martes 23, de 10 a 22 hs; el miércoles 24 de 10 a 16 hs y martes 30 de 10 a 22hs. Se encuentran ubicados en Plaza Güemes, Paseo Balcarce y Paseo de los Poetas.

Además, durante el verano, estarán abiertos los fines de semana con horario extendido de 10 a 22 horas.

Asimismo, se recuerda a la comunidad que este sábado 27 de diciembre, a partir de las 18 horas, se llevará a cabo en Plaza Güemes el evento especial “Desfile de Herencia Artesanal”, una propuesta que reunirá a artesanos locales, quienes presentarán sus piezas en una pasarela que destaca la creatividad, la identidad y las tradiciones culturales.

La jornada contará con la participación de la Banda Municipal “25 de Mayo, que ofrecerá un repertorio festivo, además de presentaciones de danza a cargo de academias invitadas, sorteos y diversas sorpresas pensadas para el disfrute de toda la familia.

Días y horarios de funcionamiento hasta el 1° de marzo:

Plaza Güemes: viernes, sábado y domingo, de 10 a 22 horas (Balcarce y J. M. Leguizamón).

Paseo Balcarce: viernes y sábado en Balcarce al 700 y domingo en Balcarce al 900, de 10 a 22 horas.

Paseo de los Poetas: viernes y sábado, de 10 a 22 horas (calle Esteco).

