Terremoto en el centro de Perú: al menos seis muertos, decenas de heridos y graves daños

Un sismo de magnitud 5,1 y una posterior réplica sacudieron la región de Junín durante la noche. El Gobierno desplegó auxilio médico y ayuda de emergencia en la provincia de Chupaca.
 
El Mundo19/07/2026

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Un terremoto de magnitud 5,1 en la escala de Richter, seguido por una réplica de 3,7, sacudió la noche del sábado la provincia de Chupaca, en la región central de Junín, dejando un saldo de al menos seis personas fallecidas y más de 30 heridos. 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y las autoridades de salud confirmaron que la mayoría de los lesionados ya recibieron el alta médica, mientras que el epicentro del fenómeno se localizó a pocos kilómetros de la localidad de Chongos Bajo, de acuerdo con la información brindada por la agencia EFE.

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El movimiento telúrico provocó el colapso de viviendas, la interrupción del suministro eléctrico y severos daños en la infraestructura hospitalaria de la zona, incluyendo el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión de Huancayo.

Ante la emergencia, el Poder Ejecutivo peruano dispuso el traslado de un hospital móvil, brigadistas y personal especializado, al tiempo que delegaciones ministeriales se desplazaron a la sierra central para coordinar la asistencia directa a las familias damnificadas.

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