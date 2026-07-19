Ucrania ataca tres petroleros y otros dos buques rusos en el Mar Negro

Las Fuerzas de Defensa de Ucrania ejecutaron una serie de ataques combinados con drones aéreos y marítimos contra tres petroleros y otros dos buques de carga rusos en aguas del Mar Negro.

La operación, encabezada por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), logró impactar al buque tanque "Avero" —destinado al transporte de crudo hacia China e India— y a tres depósitos de combustible en el territorio de Stávropol, según reportó la agencia EFE.

Las incursiones forman parte de una estrategia intensificada que ya afectó a 176 embarcaciones rusas en los mares Negro y de Azov en lo que va del mes, logrando paralizar el 75% de la capacidad operativa de los ferris en el estrecho de Kerch.

En respuesta a esta ofensiva sobre sus rutas de exportación hidrocarburífera, Rusia incrementó sus ataques con misiles contra la infraestructura portuaria en la región de Odesa, generando preocupación internacional por el impacto directo en el transporte marítimo y las exportaciones globales de cereales.