China rechazó las acusaciones de Trump sobre injerencia en las elecciones de EEUU

China salió al cruce de las acusaciones lanzadas por Donald Trump sobre una presunta intervención del país asiático en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. El gobierno de Xi Jinping calificó los señalamientos como "acusaciones infundadas", negó haber interferido alguna vez en los comicios estadounidenses y aseguró que no tiene ningún interés en hacerlo.

“Las acusaciones pertinentes de Estados Unidos son completamente inventadas y buscan vilipendiar a China“, afirmó este viernes el vocero del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, durante una conferencia de prensa en Pekín. En este sentido, insistió: “No tenemos interés en interferir en las elecciones de Estados Unidos y nunca lo hemos hecho”.

Consultado sobre si la polémica podría afectar la visita que el presidente Xi Jinping tiene prevista a la Casa Blanca en septiembre, Lin evitó profundizar y reiteró el mismo planteo: “Como acabo de decir, instamos a Estados Unidos a dejar de convertir a China en un tema en sus elecciones y a hacer algo que sea propicio para las relaciones”.

La respuesta de Beijing llegó pocas horas después de que Trump volviera a cuestionar los resultados de las presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden. Durante un discurso desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que su administración divulgará documentos y pruebas sobre el supuesto "fraude" ocurrido en aquellos comicios. Según Trump, esa documentación demostraría que China llevó adelante “la mayor vulneración de datos electorales de la historia”.

“Los documentos abarcan cinco áreas principales de preocupación. En primer lugar, revelan que, a lo largo de varios años, comenzando durante el ciclo electoral de 2020, China perpetró lo que se cree es la mayor vulneración de datos electorales de la historia, lo que derivó en la obtención ilícita por parte de China de los registros de 220 millones de votantes estadounidenses“, sostuvo.