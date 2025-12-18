La cifra corresponde al acumulado en lo que va del 2025. La especie más notificada es la yarará, que representa el 90,1% de los accidentes ofídicos registrados. De esos casos, casi el 70% se concentraron en Orán, San Martín y Capital.
La Ciudad supera las 1.500 toneladas de neumáticos reciclados
Con la nueva edición del Neumatón ya son 20 los operativos realizados desde su puesta en marcha: 8 en 2024 y 12 en 2025, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y a mantener una ciudad más limpia y sustentable.Salta18/12/2025
Se llevó adelante el último Neumatón del año y presentó un balance altamente positivo del programa. Con esta edición ya son 20 los operativos realizados desde su puesta en marcha: 8 en 2024 y 12 en 2025.
El director general del área, José Piú, destacó la amplia participación de vecinos, empresas y distintas instituciones, entre ellas la Municipalidad de San Lorenzo, la Policía y otros organismos que se sumaron acercando neumáticos en desuso.
“El balance es muy positivo. Ya salió el primer camión con 14 toneladas rumbo a Jujuy para su reciclado y, con esta edición, superamos ampliamente el objetivo que nos habíamos propuesto a principios de año”, señaló.
En total, el programa alcanzó las 1.451 toneladas recolectadas hasta la fecha y se estima que, sumando las últimas cargas de hoy, se superarán las 1.500 toneladas de neumáticos recuperados en las 20 ediciones realizadas. En promedio, cada operativo mensual recolecta entre 45 y 50 toneladas, con un mínimo registrado de 35 toneladas y un máximo de 63.
“El Neumatón no es solo el punto de recepción. Contamos con camionetas del Ministerio de Salud de la Nación que recorren la vía pública y con el apoyo del Ejército, que realiza la recolección en gomerías de la zona. Toda esta coordinación permite dar una respuesta integral y obtener estos números”, sostuvo el funcionario.
Cabe recordar que los neumáticos recolectados reciben una disposición final adecuada y son reciclados para su reutilización en la industria del cemento, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y a mantener una ciudad más limpia y sustentable.
El diputado nacional por Salta, mandato cumplido, Emiliano Estrada, finalmente fue imputado este jueves en el marco de una causa abierta por una estructura de desinformación que montó en redes sociales con fondos públicos.
El Ministro Mimessi rubricó en Buenos Aires los acuerdos que brindan continuidad al programa Focalizados, el regreso de la cobertura para personas con celiaquía y la implementación del Programa Federal de Primera Infancia.
Salvador Mazza: 90% de avance de una obra clave contra el contrabando
El gobernador destacó el avance del 90% de una obra estratégica financiada con fondos provinciales, orientada a combatir el contrabando y el comercio ilegal en una zona clave de la frontera norte.
“Buscamos sostener el empleo”: taxistas defendieron el ajuste de tarifas
Ernesto Alvarado, referente de Sicotasa, explicó que el incremento fue consensuado por todas las instituciones del sector tras analizar la inflación desde marzo.
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta cierra hoy, jueves 18 de diciembre, el proceso de validación de datos para los inscriptos a la Escuela de Manejo 2026.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
El Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026, e incrementando el monto del bono a $ 200.000 para enero.