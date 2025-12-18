La Ciudad supera las 1.500 toneladas de neumáticos reciclados

Se llevó adelante el último Neumatón del año y presentó un balance altamente positivo del programa. Con esta edición ya son 20 los operativos realizados desde su puesta en marcha: 8 en 2024 y 12 en 2025.

El director general del área, José Piú, destacó la amplia participación de vecinos, empresas y distintas instituciones, entre ellas la Municipalidad de San Lorenzo, la Policía y otros organismos que se sumaron acercando neumáticos en desuso.

“El balance es muy positivo. Ya salió el primer camión con 14 toneladas rumbo a Jujuy para su reciclado y, con esta edición, superamos ampliamente el objetivo que nos habíamos propuesto a principios de año”, señaló.

En total, el programa alcanzó las 1.451 toneladas recolectadas hasta la fecha y se estima que, sumando las últimas cargas de hoy, se superarán las 1.500 toneladas de neumáticos recuperados en las 20 ediciones realizadas. En promedio, cada operativo mensual recolecta entre 45 y 50 toneladas, con un mínimo registrado de 35 toneladas y un máximo de 63.

“El Neumatón no es solo el punto de recepción. Contamos con camionetas del Ministerio de Salud de la Nación que recorren la vía pública y con el apoyo del Ejército, que realiza la recolección en gomerías de la zona. Toda esta coordinación permite dar una respuesta integral y obtener estos números”, sostuvo el funcionario.

Cabe recordar que los neumáticos recolectados reciben una disposición final adecuada y son reciclados para su reutilización en la industria del cemento, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y a mantener una ciudad más limpia y sustentable.