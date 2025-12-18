El Senado sancionó en definitiva la prórroga de la Emergencia Hídrica por un año

En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de la Provincia aprobó el proyecto – enviado por el Ejecutivo – que prorroga por un año más la Emergencia Hídrica en todo el territorio salteño.

“Es una medida esencial para continuar enfrentando la crítica situación de escases de agua”, aseguró el representante de Orán, Juan Cruz Curá, al momento de informar sobre la iniciativa.

Explicó que la situación sigue siendo crítica y que informes técnicos recientes lo evidencian; de hecho, señaló, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que, pese a posibles excesos de precipitaciones en algunas zonas del país, en Salta se registraron 114 mil hectáreas afectadas por la sequía en enero de este año.

“La sequía se hace sentir afectando la agricultura, ganadería y el abastecimiento urbano. Los embalses claves muestran niveles inferiores al óptimo”, completó el legislador.

Finalizando, Curá informó que, a partir de la Emergencia, se conformó un Comité de Crisis para enfrentar la situación y que, en consecuencia, se realizaron acciones como la perforación de 50 pozos y el monitoreo satelital de las zonas más afectadas.

“Se trata de una respuesta técnica ante crisis que afecta la vida de miles de salteños”, concluyó el representante de Orán.

El proyecto pasa al Ejecutivo para su revisión.