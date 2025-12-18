Tras el anuncio del intendente Emiliano Durand, se proyecta un segundo Hospital de Mascotas en Salta para 2026, con atención y cirugías de alta, media y baja complejidad. Según el subsecretario Matías Peretti, se evalúa ubicarlo en la zona sudeste, un sector que este año registró su primer contacto veterinario para muchos animales.
El Senado sancionó en definitiva la prórroga de la Emergencia Hídrica por un año
El Senado salteño aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo que prorroga por un año más la Emergencia Hídrica en la provincia. Se explicó que se trata de una emergencia regional con alertas en Tucumán y Santiago del Estero, entre otras provincias.Salta18/12/2025
En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de la Provincia aprobó el proyecto – enviado por el Ejecutivo – que prorroga por un año más la Emergencia Hídrica en todo el territorio salteño.
“Es una medida esencial para continuar enfrentando la crítica situación de escases de agua”, aseguró el representante de Orán, Juan Cruz Curá, al momento de informar sobre la iniciativa.
Explicó que la situación sigue siendo crítica y que informes técnicos recientes lo evidencian; de hecho, señaló, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que, pese a posibles excesos de precipitaciones en algunas zonas del país, en Salta se registraron 114 mil hectáreas afectadas por la sequía en enero de este año.
“La sequía se hace sentir afectando la agricultura, ganadería y el abastecimiento urbano. Los embalses claves muestran niveles inferiores al óptimo”, completó el legislador.
Finalizando, Curá informó que, a partir de la Emergencia, se conformó un Comité de Crisis para enfrentar la situación y que, en consecuencia, se realizaron acciones como la perforación de 50 pozos y el monitoreo satelital de las zonas más afectadas.
“Se trata de una respuesta técnica ante crisis que afecta la vida de miles de salteños”, concluyó el representante de Orán.
El proyecto pasa al Ejecutivo para su revisión.
El subsecretario de Bienestar Animal, Matías Peretti, destacó el impacto del programa de castraciones, las adopciones responsables y los operativos sanitarios realizados en distintos barrios, con eje en la prevención de enfermedades zoonóticas, acción que se reforzará en 2026.
El Senado salteño aprobó el proyecto de ley que establece modificaciones a la Ley de Contravenciones avanzando con penas de hasta 40 días de arresto o multa para quienes ofrezcan el servicio de cuidado o limpieza de vehículos en la vía pública.
El día 24 de diciembre y 31 de diciembre el Hospital funcionará con atención de 8 a 12 del mediodía. En tanto, los días 25 de diciembre y 1° de enero, el servicio estará disponible de 10 a 12 del mediodía, exclusivamente para casos de urgencia.
Con la nueva edición del Neumatón ya son 20 los operativos realizados desde su puesta en marcha: 8 en 2024 y 12 en 2025, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y a mantener una ciudad más limpia y sustentable.
La cifra corresponde al acumulado en lo que va del 2025. La especie más notificada es la yarará, que representa el 90,1% de los accidentes ofídicos registrados. De esos casos, casi el 70% se concentraron en Orán, San Martín y Capital.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
Se oficializó la designación de Javier Mónico como secretario de Justicia
El gobernador de Salta oficializó la designación mediante el Decreto Nº 878, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El funcionario asumirá a partir de la toma de posesión del cargo.
Este jueves 18 de diciembre se cumplen tres años de la histórica consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.
El Gobierno nacional expresó su profundo descontento tras la sesión en Diputados donde, si bien se aprobó el Presupuesto 2026 en general, el oficialismo sufrió una derrota en el Capítulo 11.