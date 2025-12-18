Con más de 300 actividades, la ciudad de Salta busca posicionarse como destino de verano

Este jueves se presentó el Calendario de Verano 2026 de Salta capital, que incluye actividades culturales, recreativas, deportivas y turísticas. La iniciativa busca consolidar a la ciudad como un destino atractivo durante la temporada estival.

“Es un calendario que tiene más de 300 actividades, muchas de ellas con una larga trayectoria, como Ciudad de Navidad, que está en sus 60 ediciones. También vamos a realizar Sunset Güemes, junto a los gastronómicos del Paseo Güemes, con DJs, cocinas abiertas y gastronomía, entre las 20 y las 24 horas, repitiéndose en distintas fechas de enero y febrero”, informó el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, en diálogo con Aries.

Además, entre otras propuestas, destacó espectáculos, ferias, intervenciones culturales y experiencias gastronómicas distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

“En febrero vamos a tener el fin de semana largo del carnaval, que ya hay un calendario de propuestas con el encuentro de comadres, el desentierro del carnaval, encuentro de brujos, además de los corsos. También ese fin de semana se junta con San Valentín y vamos a seguir haciendo acciones para el “Salta del Amor” en el Paseo Güemes”, detalló.

Toda la información sobre fechas y detalles de las actividades puede consultarse en la página oficial: saltaciudad.travel.