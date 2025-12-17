Situación de calle en Salta: advierten que llegan desde Córdoba y Santa Fe

“En la calle también es Navidad”: ONG salteña impulsa una campaña solidaria
La asociación Hermanos en la Calle lanzó una colecta para armar bolsas navideñas destinadas a personas en situación de calle en la ciudad de Salta.
El crecimiento de personas en situación de calle en la ciudad de Salta no responde únicamente a problemáticas locales. Organizaciones que trabajan en el territorio advierten que una parte importante de quienes viven en la calle proviene de otras provincias, especialmente de Córdoba y Santa Fe, y llegan a la capital salteña atravesando situaciones de extrema vulnerabilidad.
Por Aries, el referente de la asociación civil Hermanos en la Calle, Miguel López Mena, explicó que si bien la mayoría de las personas asistidas son salteñas, “hay una presencia marcada de personas que llegan desde Córdoba y Santa Fe, particularmente desde Rosario”.
Según detalló, uno de los principales motivos es la huida de contextos de violencia, sumado a problemas de consumo problemático y rupturas familiares. “Muchos vienen escapando de situaciones muy duras, sin red familiar ni contención, con la expectativa de empezar de nuevo”, señaló.
Salta aparece, en ese recorrido, como un destino posible por su carácter turístico, su tamaño intermedio y la percepción de mayores oportunidades laborales informales. Sin embargo, esa expectativa suele chocar rápidamente con la realidad. “Llegan sin trabajo estable, sin vivienda y, en muchos casos, con consumos activos. Cuando no consiguen insertarse, terminan en la calle”, explicó López Mena.
Desde la organización remarcan que el fenómeno no es aislado ni espontáneo, sino el resultado de procesos acumulativos de exclusión. La ruptura de los lazos familiares, la pérdida del empleo, la falta de acceso a tratamientos por adicciones y problemas de salud mental se combinan y empujan a las personas a una situación de calle prolongada.
“Una vez en la calle, todo se agrava: el consumo se profundiza, se rompen aún más los vínculos y cada vez es más difícil salir”, advirtió el referente social. En ese contexto, la movilidad entre provincias se vuelve frecuente, pero sin políticas de acompañamiento termina derivando en mayor precariedad.
Las organizaciones que trabajan con personas en situación de calle en Salta insisten en la necesidad de abordajes integrales y articulados, que contemplen no solo la asistencia inmediata, sino también la prevención, la salud mental, el acceso al trabajo y la reconstrucción de redes familiares y comunitarias.
