Más de 25 arbolitos hechos con materiales reciclados participan de concurso “Palpitando la Navidad”

Hasta el viernes 19, más de 25 arbolitos de navidad hechos con materiales reciclados participan de concurso “Palpitando la Navidad". Este martes comenzó la exposición en el Centro Cívico Municipal, Av. Paraguay 1240.

Para la confección de los arbolitos se usó plásticos, cartón, maples de huevos, tapitas, bases de jeringas, maderas, hisopos, rollos de cartón, tela, papel de diario, tela ecológica, masas y viruta, entre otros elementos.

Los vecinos que se inscribieron y se encuentran participando son de los barrios: Progreso, Virgen de las Mercedes, Universitario, Lavalle, Las Colinas, Intersindical, Los Sauces, San Benjamín, Campo Casero, Ciudad Valdivia, Costanera, La Angostura, Vicente Solá, 23 de Agosto, Autódromo, Lamadrid, San Antonio, Primero de Mayo, Libertad, Juan Manuel de Rosas, Los Eucaliptos, Docente Sur, Solís Pizarro, Parque San Nicolás I, Santa Ana I y San José.

El 19 de diciembre será el día del acto de premiación a los tres mejores y más creativos. También se distinguirá al arbolito que tenga el voto popular. Habrá importantes premios y distinciones.