Más de 25 arbolitos hechos con materiales reciclados participan de concurso “Palpitando la Navidad”
Estarán en exposición en el Centro Cívico Municipal, Av. Paraguay 1240, hasta el viernes 19 de diciembre, siendo esa fecha el día del acto de premiación a los 3 mejores y más creativos. También se distinguirá al arbolito que tenga el voto popular.Sociedad16/12/2025
Hasta el viernes 19, más de 25 arbolitos de navidad hechos con materiales reciclados participan de concurso “Palpitando la Navidad". Este martes comenzó la exposición en el Centro Cívico Municipal, Av. Paraguay 1240.
Para la confección de los arbolitos se usó plásticos, cartón, maples de huevos, tapitas, bases de jeringas, maderas, hisopos, rollos de cartón, tela, papel de diario, tela ecológica, masas y viruta, entre otros elementos.
Los vecinos que se inscribieron y se encuentran participando son de los barrios: Progreso, Virgen de las Mercedes, Universitario, Lavalle, Las Colinas, Intersindical, Los Sauces, San Benjamín, Campo Casero, Ciudad Valdivia, Costanera, La Angostura, Vicente Solá, 23 de Agosto, Autódromo, Lamadrid, San Antonio, Primero de Mayo, Libertad, Juan Manuel de Rosas, Los Eucaliptos, Docente Sur, Solís Pizarro, Parque San Nicolás I, Santa Ana I y San José.
El 19 de diciembre será el día del acto de premiación a los tres mejores y más creativos. También se distinguirá al arbolito que tenga el voto popular. Habrá importantes premios y distinciones.
Hace ocho años Agustina está internada, espera un trasplante y su padre, peón rural, pide ayuda
La adolescente es de Embarcación, padece una enfermedad renal crónica y se encuentra primera en la lista de espera del Incucai. Su padre, Alberto Illesca, pidió colaboración para afrontar los gastos.
Los precios de los clásicos navideños en el Mercado San Miguel
Panettones, budines, pan de miga y panes especiales ya se venden en la previa a las fiestas y los salteños eligen sus favoritos según gustos y tradición. Además, los pendrive repletos de músicas empiezan a tomar relevancia.
“Se viene un equipo con mucha fuerza”, afirmó Sáenz tras la renovación del gabinete provincialSalta15/12/2025
Sergio Camacho asumió con Jefe de Gabinete. Ignacio Jarsún juró como ministro de Gobierno y Justicia; e Ignacio Lupión como ministro de Producción y Minería. Además asumieron tres nuevos Secretarios.
Sáenz destacó la labor de Villada y De los Ríos tras la renovación del gabinete provincialPolítica15/12/2025
El gobernador de Salta Gustavo Sáenz destacó la gestión de los ex ministros Ricardo Villada y Martín De los Ríos, reconoció su compromiso y cercanía con la población en momentos de crisis y emergencias, y aseguró que ambos continuarán acompañando “el proyecto para mejorar a los salteños”.
