Vacaciones en ruta: advierten por los riesgos de no tener la RTO

Cuánto cuesta la revisión técnica vehicular en Salta en 2025
Desde Revesa informaron los valores actuales de la RTO y aclararon que no se aplican multas por realizarla fuera de término.
Desde Revesa recomiendan realizar la revisión técnica antes de viajar para evitar problemas legales y económicos en caso de un siniestro vial.Sociedad17/12/2025Ivana Chañi
Con la llegada del verano y el aumento de los viajes por rutas salteñas, desde Revesa Revisión Vehicular Salta advirtieron sobre los riesgos de circular sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente.
Según explicó por Aries su titular, Aldo Juri, no contar con la RTO puede derivar en que el seguro se niegue a cubrir los daños ante un accidente, incluso cuando el conductor no sea responsable del hecho. “Es una situación que muchos desconocen y que termina generando un problema económico muy serio”, señaló.
Además, recordó que la revisión técnica permite detectar fallas en frenos, tren delantero y cubiertas, aspectos claves para la seguridad vial durante viajes largos.
