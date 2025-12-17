Cuánto cuesta la revisión técnica vehicular en Salta en 2025

El titular de Revesa Revisión Vehicular Salta, Aldo Juri, informó —por Aries— que el valor actual de la Revisión Técnica Obligatoria para autos es de 62 mil pesos, mientras que para camionetas ronda los 80 mil pesos, con múltiples medios de pago habilitados.

El empresario aclaró que no se cobra multa por realizar la revisión fuera de término, aunque advirtió que circular sin la RTO vigente puede derivar en sanciones durante controles viales y, especialmente, en problemas con el seguro ante un accidente.

“Lo más caro no es la multa, lo más caro es un siniestro sin cobertura”, sostuvo.