Cuánto cuesta la revisión técnica vehicular en Salta en 2025

Desde Revesa informaron los valores actuales de la RTO y aclararon que no se aplican multas por realizarla fuera de término.

Sociedad17/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

multimedia.normal.ad4fd066b86eac02.7265766573612073616c74615f6e6f726d616c2e6a7067
Imagen ilustrativa

El titular de Revesa Revisión Vehicular Salta, Aldo Juri, informó —por Aries— que el valor actual de la Revisión Técnica Obligatoria para autos es de 62 mil pesos, mientras que para camionetas ronda los 80 mil pesos, con múltiples medios de pago habilitados.

ruta-1024x631Vacaciones en ruta: advierten por los riesgos de no tener la RTO

El empresario aclaró que no se cobra multa por realizar la revisión fuera de término, aunque advirtió que circular sin la RTO vigente puede derivar en sanciones durante controles viales y, especialmente, en problemas con el seguro ante un accidente.

“Lo más caro no es la multa, lo más caro es un siniestro sin cobertura”, sostuvo.

 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail