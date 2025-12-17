Cuatro adolescentes de 12 y 15 años fueron rescatados, mientras que el adulto fue hallado sin vida.
Apareció sana y salva la policía desaparecida en Chubut
La agente de policía María José San Martín, desaparecida desde el pasado viernes en la provincia de Chubut, fue hallada con vida y en buen estado de salud este miércoles.Provincias17/12/2025
María José San Martín, la joven policía que estaba desaparecida desde hace cinco días en la provincia de Chubut, fue hallada este miércoles en buen estado de salud tras varios operativos de búsqueda.
San Martín había sido vista por última vez el pasado viernes 12 de diciembre en la zona norte del lago Colhué Huapi, en cercanías de Sarmiento, y tras el alerta se iniciaron diversos procedimientos con la utilización de cuatriciclos, caballos y personal especializado.
Después de varios días de incertidumbre, las autoridades confirmaron a medios locales que este miércoles por la mañana la efectiva fue hallada con vida en la zona donde se realizaban los operativos.
Desaparición
Se supo que la agente policial y una compañera tenían que relevar a un colega en Sarmiento, pero en medio del trayecto, por las condiciones climáticas, el vehículo se quedó atascado.
Luego, según supo la Agencia Noticias Argentinas, ambas decidieron pasar la noche dentro del auto. Cuando amaneció se separaron para buscar ayuda y subir a alguna zona elevada que les permitiera tener señal para utilizar sus celulares.
Varias horas después, la compañera de San Martín volvió al vehículo, pero no la encontró y a partir de allí se originaron una serie de rastrillajes.
Con información de Noticias Argentinas
