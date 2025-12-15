“Se viene un equipo con mucha fuerza”, afirmó Sáenz tras la renovación del gabinete provincial

Denunciaron que dos personas ingresaron de forma violenta a las oficinas de la Municipalidad capitalinaSalta15/12/2025
El municipio repudió el hecho, difundió un video en redes sociales y confirmó que se avanzó con una denuncia formal.
Sergio Camacho asumió con Jefe de Gabinete. Ignacio Jarsún juró como ministro de Gobierno y Justicia; e Ignacio Lupión como ministro de Producción y Minería. Además asumieron tres nuevos Secretarios.Salta15/12/2025
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabezó este lunes el acto de jura de los recientes integrantes del Gabinete provincial, según lo establecido en la nueva Ley de Ministerios. La ceremonia se realizó en el salón Gobernador Martín Miguel de Güemes de la Casa de Gobierno.
El primero en jurar fue Sergio Camacho como Jefe de Gabinete. Luego fue turno de los nuevos ministros: Ignacio Jarsún al frente de la cartera de Gobierno y Justicia, e Ignacio Lupión como ministro de Producción y Minería.
También asumieron nuevos secretarios: Javier Mónico, ex senador por Rosario de la Frontera, como secretario de Justicia; Gustavo Carrizo, ex senador por Capital, asumió en Minería; y Oriana Névora, abogada de Tartagal, se convirtió en secretaria de Gobierno.
En su discurso, tras la jura, Sáenz, explicó que la decisión de “achicar el estado, hacerlo más eficaz y más ejecutivo” es necesaria para “estar al lado de la gente y priorizar”.
“Se viene un equipo que tiene una responsabilidad enorme, porque entran a la cancha jovencitos, descansados y con mucha fuerza y con muchas ganas, y a la calle, no atrás del escritorio”, expresó
El mandatario también destacó la representación del interior de la provincia en el nuevo gabinete. “Todo el Ministerio el Gobierno está integrado por hombres y mujeres del interior de la provincia que también van a trabajar para que cada uno de los intendentes, senadores y legisladores tengan la respuesta que se merecen”, expresó.
Los mayores de 60 años pueden anotarse de forma presencial, de 8 a 11, en los natatorios donde se llevarán a cabo las actividades, es decir en el Perón y en el Vitale. Los interesados deben llevar fotocopia del DNI y certificado médico.
La cartera sanitaria provincial recomienda mantener limpio el domicilio y terrenos baldíos, con el objetivo de evitar la presencia de roedores, principales transmisores de la enfermedad a través de su saliva, heces y orina. En lo que va del año, se notificaron 11 casos en la provincia.
La Cámara de Comercio e Industria de Salta recordó a los comerciantes que tienen solo hasta este miércoles 17 de diciembre para registrarse en la campaña de ventas navideñas "Beneficios Salta".
La secretaria Agustina Agolio confirmó que se fortalecerán las escuelas municipales y los playones deportivos. El objetivo es ampliar la contención social y alejar a los jóvenes de los consumos problemáticos.
La jornada de adopción responsable en Limache permitió que 16 cachorros y 2 perros adultos encuentren un nuevo hogar con atención gratuita garantizada para los mayores.
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.