“Se viene un equipo con mucha fuerza”, afirmó Sáenz tras la renovación del gabinete provincial

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabezó este lunes el acto de jura de los recientes integrantes del Gabinete provincial, según lo establecido en la nueva Ley de Ministerios. La ceremonia se realizó en el salón Gobernador Martín Miguel de Güemes de la Casa de Gobierno.

El primero en jurar fue Sergio Camacho como Jefe de Gabinete. Luego fue turno de los nuevos ministros: Ignacio Jarsún al frente de la cartera de Gobierno y Justicia, e Ignacio Lupión como ministro de Producción y Minería.

También asumieron nuevos secretarios: Javier Mónico, ex senador por Rosario de la Frontera, como secretario de Justicia; Gustavo Carrizo, ex senador por Capital, asumió en Minería; y Oriana Névora, abogada de Tartagal, se convirtió en secretaria de Gobierno.

En su discurso, tras la jura, Sáenz, explicó que la decisión de “achicar el estado, hacerlo más eficaz y más ejecutivo” es necesaria para “estar al lado de la gente y priorizar”.

“Se viene un equipo que tiene una responsabilidad enorme, porque entran a la cancha jovencitos, descansados y con mucha fuerza y con muchas ganas, y a la calle, no atrás del escritorio”, expresó

El mandatario también destacó la representación del interior de la provincia en el nuevo gabinete. “Todo el Ministerio el Gobierno está integrado por hombres y mujeres del interior de la provincia que también van a trabajar para que cada uno de los intendentes, senadores y legisladores tengan la respuesta que se merecen”, expresó.