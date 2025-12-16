La causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte”, con énfasis en esclarecer si existió algún motivo específico para el suicidio, así como el método que utilizó la mujer para aplicar el tóxico.
Millonaria estafa en fiesta de egresados: acusan a una madre
La policía de Misiones busca intensamente a Romina E., una madre acusada de robar $17 millones que 35 alumnos de la Escuela de Comercio Nº19 de Eldorado habían recaudado para su fiesta de egresados.Policiales16/12/2025
Una mujer es buscada por la Policía de Misiones acusada de juntar la plata para la fiesta de egresados de su hija y sus compañeros, pero terminar estafándolos y, tanto los alumnos como los padres, se enteraron horas antes del evento, lo que generó un clima de desolación.
El caso, que se suma a otros tantos en el país, sucedió en la ciudad misionera de Eldorado cuando los jóvenes de la Escuela Provincial de Comercio Nº19 se anoticiaron que la madre encargada de pagar el salón de fiestas y todo el evento se había robado los $17 millones recaudados durante el año.
Conforme a la información aportada por el medio Misiones Online, los 35 alumnos se enteraron del hecho horas antes del evento cuando los padres, al ir al salón, constataron que la madre encargada, identificada como Romina E., no había abonado el catering, DJ, sonido, iluminación y otros proveedores, y que solo había pagado la seña del lugar.
Aunque no está confirmado, habría surgido de que la mujer admitió que la plata no estaba y que, al parecer, sufría de problemas de ludopatía. Ahora, la Policía la busca de manera intensa.
Pese al mal momento, se confirmó que los jóvenes lograron tener su fiesta de egresados luego de una reunión de urgencia con el salón, que les permitió hacer el festejo tras abonar más de $8 millones.
La hija de la acusada participó del evento, ya que sus compañeros expresaron que “merecía vivir su noche”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Ramón Mercado, abogado y padre de una de las alumnas, realizó al denuncia correspondiente.
Rodrigo Gómez, que cumplía funciones de seguridad en la residencia presidencial, fue hallado sin vida durante la madrugada. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado lidera la investigación.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.
La sede del Sindicato del Vidrio fue atacada y la CGT lo vincula al "contexto político"Policiales15/12/2025
La CGT denunció un "violento ingreso" a la sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines (SEIVARA), liderado por Cristian Jerónimo (uno de los líderes de la central obrera).
Salta: cayó una organización dedicada al robo de ganado tras cuatro meses de investigación
Tras una investigación de cuatro meses, la Policía de Salta desarticuló una banda dedicada al abigeato en Rosario de Lerma. Hubo 16 allanamientos, 12 personas detenidas y el secuestro de cerca de 400 kilos de carne vacuna.
Fin de semana trágico en Salta: seis muertos en siniestros viales y ya son 129 en el año
La Policía de Salta intensificó los controles viales durante el fin de semana, pero registró seis víctimas fatales en distintos siniestros. La mayoría de los hechos involucraron motocicletas y ocurrieron sobre rutas nacionales.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.