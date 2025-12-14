Colocación de implantes gratuitos este lunes en la Usina Cultural

La Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable, dependiente de la Dirección de Materno Infancia- Subsecretaria de Medicina Social realizará campañas de colocación de Implantes para el mes de Diciembre de 2025 en la ciudad de Salta y en el Interior Provincial.

Las personas interesadas deben inscribirse previamente enviando un correo a http://[email protected]

El cronograma es: