El Móvil Oncológico del Ministerio de Salud Pública se instalará en el hospital Joaquín Corbalán de Rosario de Lerma el lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de diciembre.
Colocación de implantes gratuitos este lunes en la Usina Cultural
La Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable de Salta realiza una nueva campaña de colocación de implantes subdérmicos en diciembre.Salud14/12/2025
La Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable, dependiente de la Dirección de Materno Infancia- Subsecretaria de Medicina Social realizará campañas de colocación de Implantes para el mes de Diciembre de 2025 en la ciudad de Salta y en el Interior Provincial.
Las personas interesadas deben inscribirse previamente enviando un correo a http://[email protected]
El cronograma es:
- 15/12/25 en la Usina Cultural de 9 a 13
- 18/12/25 en Hospital de Cerrillos de 8:30 a 12: 30
Esta infección afecta a los pulmones, haciendo dolorosa la respiración y limitando la absorción de oxígeno. También se notificaron casos de bronquiolitis, síndrome gripal, varicela, lepra, diarrea aguda, mordedura de perros, hantavirus y picadura de alacrán.
Alertan por la proliferación de garrapatas y pulgas durante la temporada de calor y humedadSalud11/12/2025
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.
Récord histórico en Salta: el hospital Oñativia alcanzó 40 trasplantes renales en 2025Salud11/12/2025
La cifra supera los 34 procedimientos de 2024 y cuadruplica los realizados en 2011. El hospital público reforzó su capacidad operativa y amplió su Sala de Diálisis para atender a más pacientes.
Salud mental en alerta: “No llega ni al 2% la inversión”, cuestionó una especialista
La psicóloga, Fernanda Domínguez, aseguró que faltan campañas de prevención, psicoeducación y apoyo en escuelas y hospitales, y pidió mayores recursos estatales.
“Nunca fue tan difícil ser joven”: alertan por el impacto de las pantallas y la soledad digital
La psicóloga Fernanda Domínguez advirtió que crecen la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico en jóvenes expuestos a redes, videojuegos y falta de acompañamiento adulto.
La industria alimenticia local atraviesa una alerta por la caída de la producción en ocho de los últimos once meses, acumulando una baja del 5,3% desde noviembre de 2024.
El Flamengo venció 2-0 al Pyramids de Egipto en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar, asegurando su boleto a la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA.
Reforma laboral: Cambios tributarios en Ganancias, IVA y RIMI que impulsa el GobiernoArgentina13/12/2025
El proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado al Congreso impulsa una profunda reforma tributaria que modifica Ganancias, el IVA e Impuestos Internos.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).