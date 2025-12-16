Milei envió al Congreso la modificación a la Ley de Glaciares

A través de un comunicado de Oficina del Presidente, el Gobierno confirmó que Javier Milei envió al Congreso una modificación a la Ley de Glaciares. El Ejecutivo quiere tratarla durante las sesiones extraordinarias para disminuir el área de protección de estas reservas de agua dulce.

“Esta reforma responde al rumbo trazado por el Presidente de la Nación desde el primer día: terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina”, se lee en el comunicado. Más adelante se marca que este es un pedido explícito de las provincias mineras: Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza, San Juan.

Aun no se conoció el contenido exacto de esta modificación, pero según adelantaron funcionarios del Gobierno, es posible que ronde en torno a la autonomía de las provincias de determinar qué ambiente glaciar proteger o no. Hoy aquellas reservas de agua dulce que están dentro del inventario nacional de glaciares no admiten actividades extractivas.

El proyecto, según el comunicado, también reafirma los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, que establecen la protección del ambiente sin impedir el desarrollo humano y reconocen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.

En ese marco, la iniciativa busca “fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconocer su capacidad técnica y científica y mejorar la articulación con el Inventario Nacional de Glaciares, con el objetivo de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones".

El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso que otorgue un pronto tratamiento al proyecto y que, en el proceso legislativo, se garantice la participación ciudadana.

Según remarcaron desde el Gobierno, la reforma representa un paso clave para “poner a la Argentina de pie, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico”.

Con información de TN