Trofeo de Campeones 2025: precios y cómo comprar las entradas

La Liga Profesional confirmó el inicio de la venta de entradas para la final del Trofeo de Campeones 2025 entre Estudiantes de La Plata y Platense.Deportes16/12/2025
Se viene otra gran final en el fútbol argentino. Estudiantes de La Plata, que viene de obtener el Torneo Clausura, se enfrentará el sábado 20 con Platense, en San Nicolás, para definir al campeón del Trofeo de Campeones 2025. Y ya arranca para los hinchas la hora de comprar las entradas para el duelo decisivo.
El "Pincha" viene de superar a Racing en la definición del Clausura, en Santiago del Estero, y una semana después mide fuerzas con el "Calamar", verdugo de Huracán en la final del Apertura de este año.
Este sábado 20 de diciembre, a las 18:00, Estudiantes juega con Platense en el Estadio San Nicolás, con transmisión en vivo de ESPN Premium y de TNT Sports.
La venta de las localidades para ambas parcialidades se realizará a través deportick.com. El martes 16, a las 14:00, comenzará la preventa exclusiva para clientes de Naranja X. Y ya el miércoles 17, también desde las 14:00, se pondrá en marcha la venta de los tickets para los socios de ambos clubes. En caso de existir remanente de entradas, se informará oportunamente la venta para los no socios.
Valor de las entradas:
Estudiantes:
Popular Reynoso (socio): 50.000 pesos
Popular Reynoso (no socio): 90.000 pesos
Tribuna Rucci (socio): 65.000 pesos
Tribuna Rucci (no socio): 97.500 pesos
Platea Del Pozo (socio): 100.000 pesos
Platea Del Pozo (no socio): 150.000 pesos
Platense:
Popular Damaso (socio): 50.000 pesos
Popular Damaso (no socio): 90.000 pesos
Platea Codo: 65.000 pesos
Platea Codo: 97.500 pesos
Platea Del Pozo (socio): 80.000 pesos
Platea Del Pozo (no socio): 120.000 pesos
Para ingresar a la cancha, los espectadores deberán presentar exclusivamente su DNI físico (tarjeta) para su escaneo en los molinetes de ingreso. No serán válidos otros documentos o comprobantes de compra. En tanto, la Liga Profesional también informó que no se venderán entradas en el estadio el día del partido.
Con información de ESPN
El mediocampista del “Xeneize” tiene intenciones de seducir al atacante de la Roma para que arribe al conjunto azul y oro.
