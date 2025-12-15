En Orán, el litro de nafta ya alcanzó los $1.800

Los precios de los combustibles volvieron a registrar un nuevo aumento en las estaciones de servicio de todo el país, profundizando el impacto sobre el bolsillo de los trabajadores y el conjunto de la comunidad. La suba, que se repite de manera casi semanal, genera preocupación entre automovilistas, transportistas y comerciantes, debido a su efecto directo en el costo de vida y en la cadena de precios.

Segúm informó Radio Güemes, en las estaciones de YPF de la ciudad de Orán, la nafta súper alcanzó los $1.800 por litro, mientras que la versión premium Infinia trepó hasta los $1.988. Estos valores reflejan una tendencia sostenida al alza en los combustibles líquidos, que no solo encarece el traslado diario y el transporte de mercaderías, sino que también presiona sobre los precios de bienes y servicios, agravando la situación económica de miles de familias.