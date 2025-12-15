Efectivos sorprendieron a tres delincuentes mientras intentaban sustraer animales en la Finca Santa Clara; dos de ellos fueron detenidos y se secuestró una camioneta, un tráiler y herramientas.
En Orán, el litro de nafta ya alcanzó los $1.800
Los surtidores reflejan nuevas subas: la súper cuesta $1.800 y la Infinia alcanza los $1.988 en las estaciones de servicio.Municipios15/12/2025Agustina Tolaba
Los precios de los combustibles volvieron a registrar un nuevo aumento en las estaciones de servicio de todo el país, profundizando el impacto sobre el bolsillo de los trabajadores y el conjunto de la comunidad. La suba, que se repite de manera casi semanal, genera preocupación entre automovilistas, transportistas y comerciantes, debido a su efecto directo en el costo de vida y en la cadena de precios.
Segúm informó Radio Güemes, en las estaciones de YPF de la ciudad de Orán, la nafta súper alcanzó los $1.800 por litro, mientras que la versión premium Infinia trepó hasta los $1.988. Estos valores reflejan una tendencia sostenida al alza en los combustibles líquidos, que no solo encarece el traslado diario y el transporte de mercaderías, sino que también presiona sobre los precios de bienes y servicios, agravando la situación económica de miles de familias.
El Centro Regional de Hemoterapia estará este martes 16 y miércoles 17 en la Municipalidad, recibiendo donaciones de todos los grupos y factores sanguíneos.
La presencia de humo activó un protocolo de emergencia en un local de Orán
Bomberos Voluntarios y Policía verificaron el lugar y descartaron un incendio tras contactar a los responsables del local.
Dos enfrentamientos a la salida de un boliche quedaron registrados en videos que se viralizaron en redes sociales.
Estará disponible este lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de diciembre en el hospital Joaquín Corbalán, donde se realizarán mamografías, estudios ginecológicos y vacunación.
Registro Civil, RENAPER o Migraciones: por dónde "penetró" el padrón trucho en Aguas Blancas
El interventor sostuvo que la exclusión de más de 2.000 personas del padrón no alcanza si no se determina cómo se habilitaron esos registros. Señaló que debe investigarse el circuito que permitió la maniobra y establecer responsabilidades.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.