La presencia de humo activó un protocolo de emergencia en un local de Orán

Un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó durante la madrugada de este lunes sobre un presunto incendio estructural en un local comercial ubicado en la intersección de las calles López y Planes y Pellegrini, donde funciona el local de comidas rápidas Mostaza, en la ciudad de Orán.

Según informó Bomberos Voluntarios Orán, el aviso se recibió a las 4:40 y daba cuenta de una importante presencia de humo y/o gases en el interior del establecimiento. De inmediato se desplazó la primera dotación en el móvil N.º 18. Al arribar al lugar, el personal constató una gran acumulación de humo en el interior, aunque al realizar las verificaciones correspondientes no se detectó temperatura ni signos de fuego activo, lo que permitió presumir que se trataba de una tarea de fumigación o descontaminación.

En el lugar también intervino personal policial, que logró contactar a los responsables del comercio. De acuerdo con lo informado, mediante las cámaras de seguridad internas se confirmó que no había ningún foco ígneo dentro del local, descartando así un incendio.

Desde Bomberos Voluntarios Orán solicitaron a los comerciantes que, en caso de realizar fumigaciones u otras actividades que generen humo o gases, den aviso previamente al Sistema 911, al número de guardia de Bomberos Voluntarios Orán (3878-421000) o coloquen cartelería visible informando dicha acción, a fin de evitar falsas alarmas y el despliegue innecesario de recursos de emergencia.