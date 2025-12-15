Efectivos sorprendieron a tres delincuentes mientras intentaban sustraer animales en la Finca Santa Clara; dos de ellos fueron detenidos y se secuestró una camioneta, un tráiler y herramientas.
La presencia de humo activó un protocolo de emergencia en un local de Orán
Bomberos Voluntarios y Policía verificaron el lugar y descartaron un incendio tras contactar a los responsables del local.Municipios15/12/2025Agustina Tolaba
Un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó durante la madrugada de este lunes sobre un presunto incendio estructural en un local comercial ubicado en la intersección de las calles López y Planes y Pellegrini, donde funciona el local de comidas rápidas Mostaza, en la ciudad de Orán.
Según informó Bomberos Voluntarios Orán, el aviso se recibió a las 4:40 y daba cuenta de una importante presencia de humo y/o gases en el interior del establecimiento. De inmediato se desplazó la primera dotación en el móvil N.º 18. Al arribar al lugar, el personal constató una gran acumulación de humo en el interior, aunque al realizar las verificaciones correspondientes no se detectó temperatura ni signos de fuego activo, lo que permitió presumir que se trataba de una tarea de fumigación o descontaminación.
En el lugar también intervino personal policial, que logró contactar a los responsables del comercio. De acuerdo con lo informado, mediante las cámaras de seguridad internas se confirmó que no había ningún foco ígneo dentro del local, descartando así un incendio.
Desde Bomberos Voluntarios Orán solicitaron a los comerciantes que, en caso de realizar fumigaciones u otras actividades que generen humo o gases, den aviso previamente al Sistema 911, al número de guardia de Bomberos Voluntarios Orán (3878-421000) o coloquen cartelería visible informando dicha acción, a fin de evitar falsas alarmas y el despliegue innecesario de recursos de emergencia.
El Centro Regional de Hemoterapia estará este martes 16 y miércoles 17 en la Municipalidad, recibiendo donaciones de todos los grupos y factores sanguíneos.
Dos enfrentamientos a la salida de un boliche quedaron registrados en videos que se viralizaron en redes sociales.
En Orán, el litro de nafta ya alcanzó los $1.800
Los surtidores reflejan nuevas subas: la súper cuesta $1.800 y la Infinia alcanza los $1.988 en las estaciones de servicio.
Estará disponible este lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de diciembre en el hospital Joaquín Corbalán, donde se realizarán mamografías, estudios ginecológicos y vacunación.
Registro Civil, RENAPER o Migraciones: por dónde "penetró" el padrón trucho en Aguas Blancas
El interventor sostuvo que la exclusión de más de 2.000 personas del padrón no alcanza si no se determina cómo se habilitaron esos registros. Señaló que debe investigarse el circuito que permitió la maniobra y establecer responsabilidades.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.