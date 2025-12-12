Habrá tres eventos especiales para que las familias disfruten de muestras artísticas y acompañen el trabajo realizado durante todo el año. Las actividades inician hoy en El Tunal.
El Camión Oncológico llegará a Rosario de Lerma
Estará disponible el lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de diciembre en el hospital Joaquín Corbalán, donde se realizarán mamografías, estudios ginecológicos y vacunación.Municipios12/12/2025
El Camión Oncológico perteneciente al Ministerio de Salud Pública continúa con la atención en el interior provincial.
Este lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de diciembre se encontrará en el hospital Joaquín Corbalán de Rosario de Lerma donde ofrecerá a las mujeres la posibilidad de realizarse mamografías gratuitas.
Así lo informó la Subsecretaría de Medicina Social, destacando que la atención se llevará a cabo en el nosocomio y se atenderá en el horario de 9 a 12 y de 13.30 hasta completar el cupo.
Los turnos para la realización de mamografías se podrán solicitar en el hospital hasta poder cumplir con el cupo que son 30 mamografías por día.
Además, se efectuarán exámenes de Papanicolaou, a fin de detectar la presencia de células anormales que puedan indicar riesgo de cáncer de cuello de útero.
En ese marco, la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato destacó que “desde la gestión seguimos fortaleciendo la prevención, con acciones concretas enfocadas en la detección temprana del cáncer de mama y cáncer de cérvix, priorizando el acceso a estudios que salvan vidas".
Por otra parte, se colocarán vacunas incluidas en el calendario nacional, a fin de que la población en general tenga completo el esquema de inmunización según la edad.
Mamografías (cupos limitados: 30 turnos)
- Presentar DNI
- Mujeres mayores de 40 años sin obra social
- No estar en período de lactancia
- Haber transcurrido al menos un año desde la última mamografía
- Mujeres menores de 40 años solo con antecedentes familiares y pedido médico de ginecólogo
Control ginecológico: PAP (30 turnos)
- Destinado a toda persona con útero
- No estar menstruando
- No haber tenido relaciones sexuales en las últimas 48 horas
- No usar óvulos ni cremas vaginales 48 horas antes
El Hospital Dr. Francisco Herrera realizará test rápidos y confidenciales en la cancha Las Tuscas, de 9 a 15 horas, en el marco del Mes de la Lucha contra el VIH.
A metros de la comisaría, dos hombres se pelearon en Güemes
Dos hombres se enfrentaron a puños y solo la intervención de terceros evitó que la situación fuera peor, mientras la comunidad cuestiona la seguridad en la zona.
Inseguridad vial: motociclistas realizan maniobras peligrosas en Rosario de la FronteraMunicipios12/12/2025
El registro de un vecino generó debate y reclamos por más controles preventivos en la zona.
Accidente en Ruta 50: Un auto perdió el control y terminó en la maleza
Un Ford Fiesta se salió de la calzada al intentar esquivar un bache. Bomberos voluntarios y SAMEC Orán asistieron a los ocupantes y aseguraron la zona.
El arma, con seis cartuchos, fue detectada durante un control vehicular en la ruta nacional 34 y la provincial 54; el hombre quedó demorado por portación ilegal.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Alertan por la proliferación de garrapatas y pulgas durante la temporada de calor y humedadSalud11/12/2025
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.