El Camión Oncológico llegará a Rosario de Lerma

El Camión Oncológico perteneciente al Ministerio de Salud Pública continúa con la atención en el interior provincial.

Este lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de diciembre se encontrará en el hospital Joaquín Corbalán de Rosario de Lerma donde ofrecerá a las mujeres la posibilidad de realizarse mamografías gratuitas.

Así lo informó la Subsecretaría de Medicina Social, destacando que la atención se llevará a cabo en el nosocomio y se atenderá en el horario de 9 a 12 y de 13.30 hasta completar el cupo.

Los turnos para la realización de mamografías se podrán solicitar en el hospital hasta poder cumplir con el cupo que son 30 mamografías por día.

Además, se efectuarán exámenes de Papanicolaou, a fin de detectar la presencia de células anormales que puedan indicar riesgo de cáncer de cuello de útero.

En ese marco, la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato destacó que “desde la gestión seguimos fortaleciendo la prevención, con acciones concretas enfocadas en la detección temprana del cáncer de mama y cáncer de cérvix, priorizando el acceso a estudios que salvan vidas".

Por otra parte, se colocarán vacunas incluidas en el calendario nacional, a fin de que la población en general tenga completo el esquema de inmunización según la edad.

Mamografías (cupos limitados: 30 turnos)

Presentar DNI

Mujeres mayores de 40 años sin obra social

No estar en período de lactancia

Haber transcurrido al menos un año desde la última mamografía

Mujeres menores de 40 años solo con antecedentes familiares y pedido médico de ginecólogo

Control ginecológico: PAP (30 turnos)