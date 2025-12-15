Efectivos sorprendieron a tres delincuentes mientras intentaban sustraer animales en la Finca Santa Clara; dos de ellos fueron detenidos y se secuestró una camioneta, un tráiler y herramientas.
Violencia a la salida de un boliche en Tartagal
Dos enfrentamientos a la salida de un boliche quedaron registrados en videos que se viralizaron en redes sociales.Municipios15/12/2025
Una violenta escena se registró en la madrugada del fin de semana a la salida de un boliche bailable de la ciudad de Tartagal, donde se produjeron dos peleas casi en simultáneo que quedaron registradas en videos difundidos a través de redes sociales.
Según se observa en las imágenes, en primer lugar dos mujeres comenzaron a golpearse en plena vía pública, forcejeando hasta terminar ambas en el suelo, mientras varias personas intentaban separarlas sin lograrlo durante varios segundos. La situación generó tensión entre quienes se encontraban en el lugar y obligó a algunos presentes a intervenir para evitar que la agresión continuara.
Mientras esa pelea aún se desarrollaba, al otro lado de la calle se produjo un segundo enfrentamiento, esta vez entre dos hombres, quienes también terminaron en el piso tras intercambiar golpes. En medio del forcejeo, cayeron varias motocicletas que estaban estacionadas frente al local bailable, provocando daños materiales. Las escenas, registradas por testigos, circularon rápidamente en redes sociales y reavivaron la preocupación por los episodios de violencia nocturna en la ciudad.
El Centro Regional de Hemoterapia estará este martes 16 y miércoles 17 en la Municipalidad, recibiendo donaciones de todos los grupos y factores sanguíneos.
La presencia de humo activó un protocolo de emergencia en un local de Orán
Bomberos Voluntarios y Policía verificaron el lugar y descartaron un incendio tras contactar a los responsables del local.
En Orán, el litro de nafta ya alcanzó los $1.800
Los surtidores reflejan nuevas subas: la súper cuesta $1.800 y la Infinia alcanza los $1.988 en las estaciones de servicio.
Estará disponible este lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de diciembre en el hospital Joaquín Corbalán, donde se realizarán mamografías, estudios ginecológicos y vacunación.
Registro Civil, RENAPER o Migraciones: por dónde "penetró" el padrón trucho en Aguas Blancas
El interventor sostuvo que la exclusión de más de 2.000 personas del padrón no alcanza si no se determina cómo se habilitaron esos registros. Señaló que debe investigarse el circuito que permitió la maniobra y establecer responsabilidades.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.