Violencia a la salida de un boliche en Tartagal

Una violenta escena se registró en la madrugada del fin de semana a la salida de un boliche bailable de la ciudad de Tartagal, donde se produjeron dos peleas casi en simultáneo que quedaron registradas en videos difundidos a través de redes sociales.

Según se observa en las imágenes, en primer lugar dos mujeres comenzaron a golpearse en plena vía pública, forcejeando hasta terminar ambas en el suelo, mientras varias personas intentaban separarlas sin lograrlo durante varios segundos. La situación generó tensión entre quienes se encontraban en el lugar y obligó a algunos presentes a intervenir para evitar que la agresión continuara.

Mientras esa pelea aún se desarrollaba, al otro lado de la calle se produjo un segundo enfrentamiento, esta vez entre dos hombres, quienes también terminaron en el piso tras intercambiar golpes. En medio del forcejeo, cayeron varias motocicletas que estaban estacionadas frente al local bailable, provocando daños materiales. Las escenas, registradas por testigos, circularon rápidamente en redes sociales y reavivaron la preocupación por los episodios de violencia nocturna en la ciudad.