La Policía Rural evitó el robo de 16 vacas en Rosario de la Frontera

Gracias a un rápido operativo de la División Policía Rural y Ambiental, en la madrugada de este domingo se frustró un intento de robo de ganado en la Finca Santa Clara, ubicada en el paraje La Salada, Departamento La Frontera.

Durante patrullajes preventivos por la Ruta Provincial N° 3, jurisdicción San Felipe, los efectivos observaron una Toyota Hilux 4×4 azul con un tráiler rojo oculta entre la maleza, circunstancia que coincidía con la modalidad de este tipo de delitos. Al acercarse, se identificó al conductor, mientras que dos cómplices huyeron por el monte, uno a caballo y otro a pie, siendo perseguidos por la policía.

En el lugar se encontraron 16 cabezas de ganado vacuno dentro del corral, una de ellas atada con una soga, aparentemente liberada al notar la presencia policial, y lazos colgando del vehículo, indicios claros del intento de hurto.

Por directiva de la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, con intervención del Juzgado en turno, se procedió al secuestro de la camioneta Toyota Hilux, el tráiler, montura completa, lazos de distintos tamaños, una marca de hierro y prendas de los sospechosos, incluidos un chaleco azul y una campera negra con rojo.

Tras una intensa búsqueda, se logró la detención de los dos fugitivos, quienes fueron inmediatamente alojados en calidad de detenidos.

La intervención de la Policía Rural y Ambiental impidió que los delincuentes concretaran la sustracción del ganado, destacando la eficacia y rapidez del operativo en la protección del patrimonio rural de la región.