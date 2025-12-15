El Centro Regional de Hemoterapia estará este martes 16 y miércoles 17 en la Municipalidad, recibiendo donaciones de todos los grupos y factores sanguíneos.
La Policía Rural evitó el robo de 16 vacas en Rosario de la Frontera
Efectivos sorprendieron a tres delincuentes mientras intentaban sustraer animales en la Finca Santa Clara; dos de ellos fueron detenidos y se secuestró una camioneta, un tráiler y herramientas.Municipios15/12/2025
Gracias a un rápido operativo de la División Policía Rural y Ambiental, en la madrugada de este domingo se frustró un intento de robo de ganado en la Finca Santa Clara, ubicada en el paraje La Salada, Departamento La Frontera.
Durante patrullajes preventivos por la Ruta Provincial N° 3, jurisdicción San Felipe, los efectivos observaron una Toyota Hilux 4×4 azul con un tráiler rojo oculta entre la maleza, circunstancia que coincidía con la modalidad de este tipo de delitos. Al acercarse, se identificó al conductor, mientras que dos cómplices huyeron por el monte, uno a caballo y otro a pie, siendo perseguidos por la policía.
En el lugar se encontraron 16 cabezas de ganado vacuno dentro del corral, una de ellas atada con una soga, aparentemente liberada al notar la presencia policial, y lazos colgando del vehículo, indicios claros del intento de hurto.
Por directiva de la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, con intervención del Juzgado en turno, se procedió al secuestro de la camioneta Toyota Hilux, el tráiler, montura completa, lazos de distintos tamaños, una marca de hierro y prendas de los sospechosos, incluidos un chaleco azul y una campera negra con rojo.
Tras una intensa búsqueda, se logró la detención de los dos fugitivos, quienes fueron inmediatamente alojados en calidad de detenidos.
La intervención de la Policía Rural y Ambiental impidió que los delincuentes concretaran la sustracción del ganado, destacando la eficacia y rapidez del operativo en la protección del patrimonio rural de la región.
La presencia de humo activó un protocolo de emergencia en un local de Orán
Bomberos Voluntarios y Policía verificaron el lugar y descartaron un incendio tras contactar a los responsables del local.
Dos enfrentamientos a la salida de un boliche quedaron registrados en videos que se viralizaron en redes sociales.
En Orán, el litro de nafta ya alcanzó los $1.800
Los surtidores reflejan nuevas subas: la súper cuesta $1.800 y la Infinia alcanza los $1.988 en las estaciones de servicio.
Estará disponible este lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de diciembre en el hospital Joaquín Corbalán, donde se realizarán mamografías, estudios ginecológicos y vacunación.
Registro Civil, RENAPER o Migraciones: por dónde "penetró" el padrón trucho en Aguas Blancas
El interventor sostuvo que la exclusión de más de 2.000 personas del padrón no alcanza si no se determina cómo se habilitaron esos registros. Señaló que debe investigarse el circuito que permitió la maniobra y establecer responsabilidades.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.