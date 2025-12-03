Educación negó cierres de carreras: “No hay ajuste, solo reubicación docente”

Educación Superior 2026: nuevas tecnicaturas en minería, IA y software en Salta
Tras reclamos por supuestos cierres de comisiones en institutos superiores, desde Educación afirmaron que “no existe ningún ajuste”.Educación03/12/2025
En diálogo con Aries, el secretario de Gestión Educativa de la provincia de Salta, Alejandro Willams Becker, negó versiones de cierre de comisiones con la consecuente desvinculación de docentes.
Becker aclaró que “no existen cierres de carreras” y que la oferta 2026 mantiene el mismo volumen de horas y de comisiones que el año pasado.
Asimismo, el funcionario explicó que lo que se realizó es una redistribución de recursos, tal como ocurre todos los años, para evitar saturación de profesionales y permitir el ingreso de nuevas carreras vinculadas a minería, tecnología e inteligencia artificial.
Sostuvo además que ningún docente quedó sin reubicación, y que las reasignaciones respetan criterios pedagógicos y territoriales. Agregó que el sistema superior, por normativa, contempla que los cargos pueden trasladarse según la planificación anual de la oferta.
Respecto de la protesta programada para este miércoles, el funcionario reiteró que el Ministerio está “abierto al diálogo”, aunque rechazó que se trate de recortes o cierres. “Nadie quedó excluido”, sentenció.
Por otro lado, el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, señaló que para el ciclo 2026 se espera mantener niveles de demanda similares a los del año pasado, con entre 14.000 y 15.000 estudiantes en el sistema superior.
Sin embargo, anticipó que podría registrarse un mayor interés en las nuevas propuestas de formación técnica y no universitaria, especialmente aquellas vinculadas a tecnologías, minería e innovación.
El secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, detalló en Aries que la provincia ofrecerá 181 opciones formativas —entre profesorados y tecnicaturas—.
